“Yo no lo veo presente”: Hernán Lombardi apuntó contra Emilio Monzó

Durante una comunicación con el ciclo RePerfilAr, el ex funcionario de Macri criticó declaraciones del ex titular de Diputados y se refirió a la interna de Juntos por el Cambio

Durante las últimas horas, Hernán Lombardi criticó a Emilio Monzó y avivó la interna en Juntos por el Cambio.

El ex Titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, ante la consulta sobre el diagnostico del ex presidente de la Cámara de Diputados, de que el espacio no estaba preparado para gobernar en 2015 comentó: “No coincido. No coincido en absoluto”.

Y agregó: “¿quiénes somos Juntos por el Cambio? y somos, por ejemplo, los que estuvimos en la marcha del ‘Si se puede’. En las treinta marchas, esa gente historia que de los argentinos que pasamos de una mala elección en las PASO con 30% al 41%. Que peleamos democráticamente. Que estuvimos a punto de llegar al balotaje. Eso es Juntos Por el Cambio. Hay mucha gente que hoy habla que no estuvieron en esa gesta. No es un problema que viene de ahora”.

En comunicación con la periodista Ursula Ures Poreda en RePerfilAr, sobre si Monzó podría ser gobernador, el protagonista afirmó: “No me parece que esté ese plafón… Vos podés querer ser cualquier cosa pero es la gente la que opina y decide”.

En cuanto a la carta publicada por el ex presidente Mauricio Macri, aseguró que, “sugerí algunas ideas, pero lo principal lo escribió él”.

Para Lombardi lo importante de la publicación es que “había que hablar de que la Cámara de Diputados y Senadores funciona con reglamentos anómalos. Lo que hace la vicepresidenta de la nación en la Cámara de Senadores, de sacarle el micrófono a los senadores es un mal funcionamiento de la república”.