YPF analiza bajar el precio del combustible en octubre

Así lo anunció su presidente Horacio Marín. La última disminución del valor de la nafta fue en 2019.

El presidente de YPF anunció que desde la empresa consideran bajar el valor de los combustibles para octubre. Ignacio Petunchi

El presidente de YPF, Horacio Marín, anunció que en la empresa analizan «una baja» en el precio de los combustibles para el mes de octubre. “El precio del barril bajó u$s10 y la última semana subió u$s4. Estamos analizándolo y prometo que la semana que viene vamos a tener una definición”, detalló.

En caso de ocurrir sería la primera baja de valor en 5 años: la última disminución de la nafta y el gasoil data de 2019. Además, Marín se refirió al proyecto de construcción de una planta de gas natural licuado en Río Negro y la posible retirada de Petronas: «No pasa nada. YPF va a la siguiente fase. Ya estamos hablando con empresas argentinas que también queremos que se incluyan»

La posible baja del valor del combustible para octubre

En una entrevista televisiva, Marín anunció que la empresa estatal analiza realizar una disminución en los valores de la nafta y el gasoil. Está sería la primera vez que se produce una reducción en el precio en 5 años: “El precio del barril bajó US$10 y la última semana subió u$s4. Estamos analizándolo y prometo que la semana que viene vamos a tener una definición”, detalló.

El responsable de YPF explicó: «El precio del combustible depende del petróleo. Si sube, el precio del combustible tiene que subir. Si baja, tiene que bajar. En YPF, si el precio del petróleo baja, los usuarios no tienen que subvencionar a YPF porque no es justo que nosotros tomemos una ganancia arriba de lo lógico que tiene que tener la venta de combustibles. Así tampoco cuando suba nosotros no podemos subir el precio de combustibles porque sino hay una subvención de YPF a los usuarios. El precio del barril bajó u$s10 y la última semana subió u$s4«.

Horacio Marín reveló que en YPF están analizando una baja de los precios del combustible para octubre.

A pesar del anuncio, todavía no está claro de cuánto podría ser la baja del valor. Sin embargo, de concretarse, se espera que la misma sea mayor para el gasoil que para la nafta.

“Cuando ingresamos a YPF, vimos una gran distorsión de precios relativos entre la nafta y el gasoil respecto de los precios internacionales. El valor de la nafta en Argentina, respecto de los precios internacionales, estaba mucho más bajo de lo que estaba el gasoil, por lo que no se puede hacer el mismo ajuste para los dos combustibles”, ahondó Marín.

Por último, el presidente de YPF hizo referencia a la reducción de las diferencias de precios entre las diferentes regiones de Buenos Aires. En este sentido, afirmó: “Cuando nosotros ingresamos, la diferencia entre la Capital Federal y el conurbano estaba en el orden del 15%. Hoy está en el 2% o 3%, prácticamente nada. Eso parte de una justicia lógica. No puede ser que en el conurbano el combustible sea más caro que en la Capital Federal”.

El proyecto de Petronas en Río Negro

Además de la noticia en relación con el precio de los combustibles, el máximo responsable de YPF también dio detalles sobre la actualidad del proyecto de construcción de una planta de gas natural licuado en Río Negro. Sobre las versiones que anunciaron que la petrolera brasilera analizaba la posibilidad de no participar finalmente plan, Marín sostuvo que «hay que sacar un poco el drama«.

En esta línea, en caso de que Petronas se retire del proyecto, Marín afirmó: «No pasa nada. YPF va a la siguiente fase. Ya estamos hablando con empresas argentinas que también queremos que se incluyan. También hay super majors que se han acercado y están interesadas en entrar en la cadena. YPF tiene una posición de liderazgo en este proyecto que es excepcional. Tiene muchas reservas y vamos a viabilizar también para que ingresen otras compañías”.

Por el momento, Marín detalló que desde YPF están a la espera ya que la decisión recae sobre la empresa brasilera: «Es una decisión de la empresa y que tienen que informar ellos«.

Desde el viernes, la participación de Petronas en el proyecto en Río Negro está en duda.

Además, el presidente de la empresa estatal brindo detalles sobre las distintas fases del proyecto a realizarse en Río Negro, sobre el que aseguró que en la actualidad «YPF esta trabajando con Petronas en el tema de la planta«. En este sentido, explicó que hay dos fases distintas «la floating LNG, de gas natural licuado en el mar, y la onshore LNG, en la tierra».

“Ahora estamos en la fase de los barcos. Con Petronas se está estudiando la factibilidad. Llamamos a las cinco empresas que mejor diseñan los barcos y plantas y, dentro de dos meses, nos dicen cuánto nos van a cobrar para hacer la ingeniería de detalles. Yo estimo que están alrededor de los US$200 millones las tres compañías«, informó Marín.

El responsable de YPF aseguró que, una vez terminado este proceso, se realizará una licitación en la que las empresas deberán detallar «cómo va a hacer y construir la planta, los tiempos y los montos». «Nos faltan dos meses para realmente poner US$200 millones en las inversiones”, concluyó.

Por último, Marín sentenció: Queremos que YPF crezca, que sea una compañía que valga cuatro veces más en cuatro años y ocho veces más con el GNL. Y nuestro foco es que la Argentina, liderando la industria, exporte US$30 mil millones«.