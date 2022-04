Zelensky negó haber recibido una propuesta de paz por parte de Rusia

Ayer, el portavoz del Kremlin aseguró que había enviado el documento a Kiev y la responsabilidad pasaba a ser de Ucrania

Cuando el dialogo entre las delegaciones de Rusia y Ucrania están en un punto muerto, desde Moscú afirmaron su intención de reflotar las conversaciones al enviarle a su contraparte en Kiev una propuesta de paz que ponga fin a una guerra que ya lleva dos meses y se ha cobrado miles de vidas.

Ahora, el propio mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, negó la existencia de dicho documento: “No he oído nada, no he visto nada. Estoy convencido de que no nos han entregado nada”, dijo el mandatario ucraniano, según ha recogido DPA, en una conferencia de prensa junto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien visitó el país por sorpresa para reunirse con Zelensky.

Ayer, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó las intensiones de Rusia de terminar con las hostilidades con la presentación de un plan de paz estimativo: “Ahora depende de Ucrania”, había afirmado.

“A fecha de hoy le entregamos a la parte ucraniana nuestro proyecto de documento que incluye formulaciones absolutamente claras y desarrolladas. La pelota está en su campo, esperamos una respuesta”, agregó.

Las negociaciones entre ambas delegaciones se han estancado y no se han reunido personalmente desde el 29 de marzo cuando se encontraron en Turquía. Hasta el propio presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que las conversaciones habían llegado “a un punto muerto”. En el Kremlin insisten en que la falta de dialogo es responsabilidad de Ucrania:

“La dinámica de trabajo del lado ucraniano deja mucho que desear, los ucranianos no están mostrando mucha disposición a continuar el proceso de negociaciones”, resaltó el vocero ruso.

Ahora, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, expresó este mismo miércoles que Moscú ha perdido ya “toda la confianza en los negociadores ucranianos”. “No hay algo como confía y verifica, simplemente hay que verificar porque no existe ya la confianza en esta gente desde hace mucho tiempo”, afirmó en relación a las autoridades de Kiev, según indicó en declaraciones a la cadena de televisión Rossiya 24.