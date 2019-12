Cómo evitar pagar hasta 2021 el 30% en el «dólar streaming»

19 de diciembre de 2019

El impuesto PAIS que alcanza al turismo y a la compra de divisas también alcanza a los servicios de audio o videojuegos en línea. Hasta que se promulgue la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva no se aplicará y hay maneras de evitarlo al menos por un año.



El Gobierno anunció que el impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) que se aplicará a la compra de productos y servicios en dólares comenzará a aplicarse una vez que la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva sea promulgada con su correspondiente publicación en el Boletín Oficial. Estiman que incluso podría estar publicada en una nueva edición extraordinaria el próximo sábado.

Así las cosas, aún hay tiempo para evitar el pago del 30%. ¿Cómo? A contrarreloj contratando entre este jueves y viernes paquetes de viajes al exterior, servicios en el extranjero, productos en sitios de China pero también servicios de streaming o videojuegos con suscripción mensual.

La clave es pagar ya mismo la suscripción anual de las plataformas. La chance está abierta para el más popular de los de audio en el que los usuarios confeccionan listas, el mismo administrado por el empresa de la manzanita, el de video juegos del gigante del software y los sistemas operativos y el de la consola más popular que desarrolló una empresa japonesa.

De esta manera, se puede erogar menos de $1.200 por año por la plataforma sueca que tiene todas las canciones populares y los podcasts. Abonando mensualmente, serían $150 más impuestos lo que por año -si es que la empresa no decide aumentar- serían $1.800 que al sumarle el impuesto PAIS serían $2.340. Sí, casi el doble.

El streaming de audio de la empresa fundada por Steve Jobs cuesta anualmente unos 100 dólares. Según la cotización del banco emisor de la tarjeta de crédito, el precio actual sería de unos 6.300 pesos. En caso de pagarse mensualmente, estaría en 10 dólares más el impuesto país. Al año serán 156 dólares que al cambio de hoy equivaldrían a casi 10 mil pesos. Una diferencia considerable.

El servicio Gold para jugar en línea con la consola desarrollada por la empresa fundada por Bill Gates cuesta hasta que se promulgue el impuesto PAIS $2.400 si se opta por el pago anual. Mensualmente cuesta $399 y ofrecen una promoción de $999 por tres meses. Suponiendo que se adquieran los cuatro trimestres, a los casi $4.000 en bruto hay que sumarles $1.200 del PAIS que totalizarían $5.200. Los que tengan la One o la 360 deberían ir abriendo en otra ventana la página para suscribirse.

Similares valores maneja el plan para suscribirse al “Plus” de “la play”. Anual cuesta 40 dólares y mensual está 7. Así, pagando cada 30 días sumará 84 dólares que con la tasa serán alrededor de 110 billetes estadounidenses.

NO VÁLIDO PARA PELÍCULAS Y SERIES

La plataforma más popular de streaming no permite evitar el impuesto PAIS. “Es un servicio de suscripción mensual” advierte en sus términos y condiciones quienes producen éxitos como La casa de papel o The Irishman entre otros.

No obstante, el ahorro estaría por debajo de los estimadores de inflación que según el Relevamiento de Expectativas de Mercado no bajará del 40% en 2020. Si el dólar para importadores se mantiene por debajo de los $65 y los salarios se cierran por encima de la inflación, no sería un gran negocio desembolsar el dinero en enero próximo.