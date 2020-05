Cinthia Fernández, contra la China Suárez tras la polémica de la ‘maquinita’: “Se hace la cool”

La mediática descargó contra la actriz a través de las redes sociales, luego de que su tuit avivara la polémica por la estafa piramidal de NuSkin ““, escribió la China Suárez el lunes en Twitter, el mismo día que se hizo pública la acusación de una supuesta estafa piramidal de NuSkin.Entre estas últimas estaba Cinthia Fernández, quien había hablado de las maravillas del producto en variadas ocasiones, en lugar de pedir disculpas, dirigió su enojo a la China a través de sus historias:La China no se molestó demasiado por las acusaciones, pero el descargo de Cinthia contra ella no quedó ahí.Ángel de Brito le preguntó por el tema en Los Ángeles de la Mañana y la panelista amplió punzante. “La delirás a la China Suárez, ¿por qué?”, le consultó el periodista, a lo que Fernández le contestó: “Sí. Lo que pasa es que odio a la gente que se hace la cool. No me gusta la feminista que se hace la cool. El argumento más fácil para salir a pegarnos a nosotras, es decir ‘odian a las mujeres’. Yo no tengo nada contra ella, no la conozco y no la sigo, pero decir que no usa la máquina para la cara y después encontrar publicaciones de ella promocionando una máquina, toda para tirarnos bardo o mala leche a nosotros.