Cristina le volvió a pedir a Alberto que use la lapicera

Formó parte de un plenario junto a sindicalistas y dirigentes. Más temprano, desde el CCK, el Presidente defendió: “La Argentina no es ese país sin destino que algunos plantean”.

Luego de que Alberto Fernández encabezara este lunes el acto por el Día de la Bandera, Cristina Kirchner reapareció en un evento por separado.

En un plenario de la CTA, la vicepresidenta volvió a pedirle a Alberto Fernández que use la lapicera: “Hay un festival de importaciones, no es tan difícil controlar eso”.

En el escenario estuvo acompañada por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y por el jefe de la CTA de la Argentina, Hugo Yasky, dos de los dirigentes más cercanos.

Cristina Kirchner se subió al escenario en medio de las cruzadas internas en el oficialismo. Más temprano, tras la promesa a la Bandera de más de 2000 chicos, el Presidente defendió su gestión: “La Argentina no es ese país sin destino que algunos plantean”.

Qué dijo Cristina Kirchner en el plenario de la CTA

“Para nosotros Avellaneda es una de nuestras casas”, comenzó la Vicepresidenta y entre sus primeras frases, dijo: “Yo desconfío de quienes no miran el pasado. En el pasado encontramos las claves, decodificamos lo que pasó y podemos atisbar lo que puede pasar. Entonces, atisbando lo que fue y lo que viene, hay que actuar en el presente. En eso se basa la militancia y la estrategia política”.

En ese sentido, agregó: “Esto implica comenzar a decodificar el significado de las palabras porque, a través de las palabras, comienza la dominación cultural. En el siglo XXI, advertimos el ataque formidable sobre el Estado” y apuntó contra quienes dicen que “el Estado no sirve”.

“La primera gran crisis fue la de 2008, yo recién asumía como presidenta y el mundo se desplomó. No se recordaba una crisis financiera con esas características y nos tocó con la crisis propia de la 125, además de la coalición de gobierno partida. Allí, el Estado corrió a socorrer al sistema privado porque no emitía para darle a la gente, sino para darle al mercado que estaba quebrado”, manifestó.

Cristina Kirchner en el plenario de la CTA que se hizo en Avellaneda junto a Hugo Yasky y al ministro Jorge Ferraresi. (Foto: Télam)

De cualquier manera, Cristina Kirchner insistió: “La crisis del 2008 sigue sin superarse. Parte de los problemas que tiene el mundo es por aquella crisis del 2008″.

La segunda crisis que mencionó la Vicepresidenta fue la pandemia de coronavirus:“Fue el Estado el que salió a hacerse cargo de todo. Quiero que los argentinos y las argentinas, más allá de sus posicionamientos, no confundan nunca la actitud de algún funcionario con lo que hizo ese Estado ante un fenómeno absolutamente desconocido. Montando hospitales en tiempo récord, poniendo plata en los laboratorios para que investigaran, más la ayuda social. El Estado, nuevamente, estuvo”.

Y remarcó: “¿Qué hubiera sido sin Estado en la pandemia? Esto es lo que tenemos que pensar. ¿El Estado es necesario o innecesario? El Estado es imprescindible. Su reducción es un ejercicio para quedar bien, de ocasión en un discurso de televisión. Cualquiera puede decir cualquier cosa que da lo mismo”.

Se refirió también al capitalismo como el “modelo más eficiente de producción a escala global” y disparó: “Creo que el capitalismodebe hacerse cargo de algo porque cuando, en 1989 cae el Muro de Berlín, se cayó para los dos lados. Convencieron que ser comunista era malo. Bueno ahora somos capitalista, queremos ser tener acceso a la comida, a la ropa, a la salud. Si vamos a hacer capitalismo, hagámoslo en serio pero para todos y todas”.

Críticas de Cristina Kirchner a la economía bimonetaria

“Los mismos consultores y economistas que van a los canales de televisión y dicen que el Estado es el culpable de todo lo que nos pasa y el sector privado es solo benevolencia, nos dicen que en realidad la inflación la produce el déficit fiscal. Pero el principal problema de la Argentina es la economía bimonetaria”, cuestionó.

Y continuó: “Vemos que la Argentina es el tercer país en evasión del mundo y de formación de activos en el mundo. Los dólares están afuera y eso es el problema que hoy tenemos: la escasez de dólares y la economía bimonetaria porque los dólares para financiar las importaciones se forma en activos en el exterior. No es que la economía argentina no produzca dólares, sino que la economía argentina produce dólares que se evaden”.

La vicepresidenta volvió a cargar contra los “funcionarios que no funcionan”

En esa línea, sostuvo: “Creo que el Gobierno debe pensar cómo articular más adecuadamente el Banco Central, Ministro de Producción, AFIP, la Aduana. No estaría sucediendo porque hay un festival de importaciones desde hace tiempo, no es tan difícil controlar esto y se deben dar estrategias”.

Habló sobre la interna en el oficialismo y advirtió: “La unidad del Frente de Todos nunca estuvo ni estará en discusión. No es mi voz, es la voz de los que queremos representar a la gente. Todos tenemos que hacer el esfuerzo de quedar bien entre nosotros. No me interesa quedar bien con ningún funcionario, me importa quedar bien con la sociedad con los que nos votaron y a eso no voy a renunciar”.

En su discurso, se refirió a la interna del Frente de Todos y planteó que «la unidad nunca estuvo en discusión». (Foto: Alejandro Santa Cruz/Télam)

“El Estado debe recuperar, en nombre de Perón y Evita, el control de las políticas que no pueden seguir tercerizadas”, enfatizó y cerró: “Ganar las elecciones para no cambiar nada, mejor quedarse en la casa. Debemos apelar a lo mejor nuestro, confiar en nuestras ideas y hablar mucho con la gente. Eso puede, seguramente, construir un país mejor”.

Las principales frases de Jorge Ferraresi

Como primer orador, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat,Jorge Ferraresirecordó el 20 de junio de 2017 en Arsenal: “Aquel día empezamos a reconstruir el triunfo del 2019″ y remarcó que todos tienen responsabilidad en el puesto en el que están.

Se refirió a su gestión como intendente. “Cuando llegué en 2010, vimos que la economía se concentraba sobre unos pocos. Nos habíamos hecho la idea de enfrentar la distribución de la riqueza y que se pudiera desarrollar a lo largo y ancho del municipio. Por eso en Avellaneda desde 2016 tenemos independencia económica”, indicó.

Mencionó que hace 10 años se comenzó a implementar el Programa Procrear y detalló que se están desarrollando 123.000 viviendas en toda la Argentina.

Además, Ferraresi felicitó a Gustavo Petro y a Francia Márquez por su triunfo en el balotaje en Colombia.

Para finalizar, citó una frase de Néstor Kirchner. “Néstor decía que ‘no importa ganar las elecciones, sino mantener las convicciones. Yo pido permiso para agregarle: ‘Hay que mantener las convicciones, pero las elecciones se ganan con convicción’”.

Hugo Yasky: “Cristina Kirchner es la figura política más importante de los últimos años”

El diputado nacional y principal referente sindical Hugo Yasky destacó la presencia de Cristina Kirchner en el plenario y dejó un mensaje para la interna del Frente de Todos.

“He hecho plenarios, pero con esta mujer (Cristina Kirchner) hay que estar. Hablábamos con el “Cuervo” Larroque sobre cuánto tiempo soñamos un plenario así, con la compañera presidiendo”, sostuvo. Para Yasky, “Cristina Kirchner es la figura política más importante de los últimos años” y señaló que “las mujeres demostraron ser mejores en la conducción política”.

“Defender la unidad es decir las cosas que no andan bien. Defender la unidad es tener la capacidad de escuchar a nuestra gente, de ser capaces de entender cuáles son las cosas que estamos haciendo mal, cuáles son los problemas que tenemos que resolver y ser capaces de poner eso en discusión”, apuntó.

El sindicalista agregó: “Necesitamos recuperar la presencia de nuestros trabajadores en la calle. Para reconstruir de abrir espacios que nos permitan no quedarnos encerrados en el juego que ellos (la oposición) nos proponen, que es la especulación financiera. Ellos nos quieren convencer que vamos a perder. Tenemos que demostrar que no”.

“Si condujo nuestro horizonte de lucha después de que Néstor nos dejó, si supo conducir el timón, tenemos que estar convencidos que de aquí en más vamos a salir como siempre salió el pueblo argentino. Vamos a salir de pie a la calle. No hay derrota porque cuando los trabajadores tienen una conducción, es posible construir la liberación de nuestro pueblo”, concluyó.