Crítica de BillGates a las criptomonedas yNFT»están 100% basadas en la teoría del más tonto»

La demoledora crítica de Bill Gates a las criptomonedas y los NFT: qué dijo el magnate

El empresario Bill Gates señaló que tanto las criptomonedas como los NFT «están 100% basadas en la teoría del más tonto».

Reconocido mundialmente como el creador y cofundador de la empresa tecnológica Microsoft, Bill Gates se ha posicionado como uno de los empresarios más exitosos y adinerados de la época.

Su postura en cuanto al mundo cripto es bastante conocida, pues el magnate ha dejado en claro en diversas oportunidades que no está involucradoen ningún tipo de compra o venta de las criptomonedas. Nueva criptomoneda

Recientemente volvió a apuntar contra ellas y los NFT diciendo que están «100% basadas en la teoría del más tonto», según declaró durante una charla de TechCrunch.

Bill Gates sobre las criptomonedas y los NFT

El filántropo estadounidense también se refirió a los Tokens no fungibles, oNFT por sus siglas en inglés. «Obviamente, las costosas imágenes digitales de monos van a mejorar el mundo», dijo irónicamente, refiriéndose al muy selecto y publicitado club Bored Ape Yacht Club NFT, que ha generado más de mil millones de dólares en ventas.CRISIS DE LAS CRIPTOMONEDAS

«Estoy acostumbrando a clases de activos como una granja, donde tienen producción o una empresa donde elaboran productos», dijo en contraposición con las crypto o los NFT «que están 100% basados en una especie de teoría del más tonto de que alguien va a pagar más por él que yo, y donde tiene algo de este anonimato en el que evita impuestos o cualquier regla gubernamental. De todos modos no estoy involucrado en eso. No compro ni vendo ninguna de esas cosas».

La teoría financiera que propone Gates, en cambio, va por otro lado. El magnate sugiere que a veces se puede ganar dinero mediante la compra de activos sobrevaluados si esos activos se pueden revender más tarde a un precio aún más alto.

PARA BILL GATES, EL VALOR DE LAS CRIPTO NO SUMA COMO INVERSIÓN

Durante un Ask Me Anything (AMA) en Reddit, hilos en los que un usuario se somete a las preguntas de otros a modo de entrevista, dijo que prefiere invertir su dinero «en cosas que tienen un resultado valioso».

«El valor de las empresas se basa en cómo fabrican excelentes productos», escribió Gates. Y, en paralelo señaló: «El valor de las criptomonedas es justo lo que otra persona decide que alguien más pagará por ellas, por lo que no se suma a la sociedad como otras inversiones».

En una entrevista de febrero de 2021, el fundador de Microsoft advirtió que le preocupaba que la gente entrara en «manías» cuando «no tienen tanto dinero de sobra«. «Mi pensamiento general sería que si tienes menos dinero que Elon, probablemente deberías tener cuidado», apuntó.