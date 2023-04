Decenas de estafados con el alquiler de casas para Semana Santa

Las denuncias se detectaron en el norte de la provincia y en Jujuy. El estafador fue identificado con residencia en Rosario de Santa Fe.

Decenas de damnificados aparecieron en las últimas horas, por parte de una persona que se hacía pasar por un agente inmobiliario que alquilaba viviendas de fin de semana tanto en Salta como en Jujuy y que estafó a familias del interior y de la capital de ambas provincias.

Pero una docente de la ciudad de Salta, que por razones de seguridad pidió estricta reserva en su identidad, logró identificarlo y formalizó la denuncia policial. «Cuando fui a la Policía me dijeron que toda la semana habían estado recibiendo denuncias pero no sabían quién era. Lo bueno es que yo logré localizarlo. Es de la ciudad de Rosario y tengo su identidad, número de documento y la cuenta de Banco Nación con la que opera», explicó la docente, quien ya había logrado localizar a unos 30 damnificados por este estafador.

Todo comenzó cuando una vecina de San Salvador de Jujuy «alquiló» una vivienda para el fin de semana en el dique Cabra Corral y que se comunicó con esta docente salteña para darle a conocer que pasaría Semana Santa en esta provincia, para que ambas familias pudieran compartir la vivienda.

La joven de la ciudad de Salta comenzó a bucear en los avisos digitales del supuesto broker y se dio que las mismas imágenes de la supuesta casa de fin de semana de Cabra Corral se repetían, pero en San Salvador de Jujuy y en la provincia de Santa Fe. Inmediatamente se comunicó con su amiga de Jujuy, quien ya había hecho la reserva del inmueble en Salta, entregando casi 40 mil pesos para señar la casa.

«Muchas familias ahorran meses para poder tomar un descanso y no es justo que estos avivados les hagan la plata con total impunidad», consideró la docente, que pidió reservas de su identidad al tratarse de un caso que vincula a la ciudad de Rosario de Santa Fe.

Desde ese momento, y como suele suceder en estos casos, el estafador dejó de comunicarse con la mujer de Jujuy, quien le había depositado el dinero en la cuenta. «El tipo no se comunicó más, pero logré identificarlo por medio de la caja de ahorro en la que la señora de Jujuy le hizo el depósito. El tipo se identifica como Fabiana Rodrigo, pero es un nombre falso y la cuenta es de Banco Nación y de la Sucursal Rosario de Santa Fe. Hago pública esta situación porque muchas personas se comunicaron conmigo y también logramos saber que había hecho estafas a gente del interior de las dos provincias con el supuesto alquiler, tanto en los pueblos turísticos de Salta como de Jujuy», precisó la docente.

Todas las pistas para la investigación

La educadora explicó que «al rastrearlo lo encontré con nombre, apellido y número de documento como empleado en la ciudad de Rosario y se desempeña como barrendero. No sabemos si sigue en ese oficio, pero le di todas las pistas a la policía de Salta para que lo detengan porque hasta conseguí su domicilio. Este sujeto usa otro nombre falso además del nombre femenino, pero lo importante es que la Policía de Salta tiene todos sus datos y solo queda esperar que lo detengan. Suelo alquilar viviendas para los fines de semana largo y de entrada me pareció un tanto sospechoso, así que me puse a buscar y por eso encontré que las viviendas se repetían en diferentes lugares, pero que no eran las únicas, sino que también ofrece en otras provincias», explicó la indignada joven, quien aseguró que «cuando los damnificados se dieron cuenta de que la cuenta es de Rosario, tuvieron mucho más temor de denunciar, pero no podemos dejar que el miedo nos domine y que esta gente siga haciendo de las suyas».