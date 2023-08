Dólar: los 9 métodos para detectar si un billete es falso

Para aquellos que no suelen interactuar frecuentemente con dólares, detectar billetes falsificados puede resultar un desafío, ¿cómo comprobarlo?

Argentina, un país considerado bimonetario en la práctica, enfrenta una dinámica peculiar en su sistema financiero. Los salarios se perciben en pesos, pero las transacciones importantes y el ahorro se realizan en dólares, lo que convierte la autenticidad de esta moneda en un tema crucial para los ciudadanos.

Ante este panorama, el temor de aceptar billetes falsos se volvió una preocupación latente. Desde iProfesional, te brindamos valiosos métodos para detectar dólares falsificados y mantener tu seguridad financiera.

Cuál es la app para detectar si un billete de dólar es falso

Si te enfrentás a una transacción en efectivo, como adquirir dólares en el mercado paralelo o recibir esta moneda como pago por un producto, verificar la autenticidad de los billetes se vuelve imperativo.

En este contexto, el Gobierno de Estados Unidos desarrolló la aplicación «Cash Assist» disponible para Android e iOS. Esta app integra una base de datos abarcando todas las series de billetes estadounidenses, lo que te permite ingresar el número del billete recibido para confirmar si pertenece a una serie genuina.

Es vital tener en cuenta que esta aplicación detecta series falsas, pero no garantiza la autenticidad del billete en sí. En otras palabras, si el número del billete no coincide, la aplicación alerta sobre su falsedad basándose en su numeración. Sin embargo, no descarta la posibilidad de que el número de serie haya sido copiado de un billete legítimo y posteriormente falsificado. Por lo tanto, se requieren pruebas adicionales para asegurar la originalidad del billete.

9 claves para analizar si un billete de dólar es falso

Uno de los primeros indicios de un billete falso es la variación en el color. Las falsificaciones comunes suelen presentar colores apagados, a diferencia de los dólares auténticos que ostentan tonos cercanos al ámbar. El último billete de $100 exige observar contrastes y brillos, ya que las falsificaciones tienden a exhibir un color celeste plano y uniforme.

La textura del billete también proporciona pistas. Aunque es necesario tenerlo en mano para apreciar este aspecto, las falsificaciones suelen carecer del relieve característico, mostrando una especie de «capa cerosa». Si percibís esta capa, rasparla ligeramente con la uña puede revelar su falsedad. Los falsificadores añaden esta cera para dificultar la detección del billete mediante fibrones comunes que detectan papel moneda. Esta capa hace que el fibrón «resbale» y no marque el billete como falso.

Otro indicio esencial es la marca de agua. Sostener el billete a contraluz permite identificar la marca de agua con el rostro del personaje histórico correspondiente. En las falsificaciones, esta marca suele estar impresa directamente en el papel y es visible sin exposición a la luz trasera.

La calidad de la imagen del personaje en el billete también es reveladora. En un billete auténtico, el retrato se destaca claramente del fondo, mientras que en las falsificaciones carece de profundidad con respecto al fondo.

Los bordes del billete también comunican autenticidad. Los billetes genuinos presentan líneas finas nítidas y conectadas, mientras que en las falsificaciones estas líneas tienden a ser difusas y poco definidas.

Como mencionamos previamente, el número de serie es crucial para detectar billetes falsos. Además de utilizar una aplicación para verificarlo, es esencial que los números estén espaciados adecuadamente y sigan el estilo correcto. En las falsificaciones, el color del número de serie suele diferir del tono del sello del Tesoro y suele ser de calidad inferior.

Algunos billetes también incorporan un hilo de seguridad, otro método de autenticación. Por ejemplo, el billete de $100 «azul» muestra un hilo de seguridad 3D que, al moverlo, exhibe campanas que se transforman en números. Sin embargo, en el billete «cara grande», el hilo de seguridad solo es visible a contraluz.

La técnica de frotación puede ser útil. Doblar el billete con el dedo índice sobre la zona del dibujo y frotarlo en un papel blanco puede revelar su autenticidad. Si deja una marca verde oscuro sin raspar la zona frotada, es probable que el billete sea genuino.

Finalmente, la luz ultravioleta emerge como una técnica confiable y accesible para los usuarios. Dispositivos pequeños en el mercado emiten esta luz y permiten verificar la conservación del color del billete al exponerlo a ella. La detección de billetes falsos demanda precaución y atención, asegurando la protección de tus finanzas en un entorno bimonetario como el argentino.