El Gobierno ahora le exige a las empresas que informen sus costos y generó el repudio de economistas

inflación

En el Gobierno buscan de está forma frenar la inflación. Economistas coinciden en que la medida solo logrará aplazar el problema de los precios y costos El Gobierno enfrentay apunta a las empresas formadoras de precios como principales responsables. Es así que en una reunión entre ely los empresarios de la cadena alimentaria, la secretaria de Comercio,, les exigió que deberáncon el objetivo de frenar la inflación. La medida que atenta contra la libertad de mercado y económica de las empresas,

Diversos economistas, en linea con la posición de los empresarios, coincidieron en que la medida solo logrará aplazar el problema de los precios y costos de los alimentos para más adelante ya que no se está actuando sobre las verdaderas causas de la inflación.

“Política antiinflacionaria vía análisis de costos, nunca visto. Pero después los contadores son el resto de sus colegas. Con respeto a los contadores. Hasta en eso se contradicen”, sostuvo Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma.

Politica anti inflacionaria via analisis de costos, nunca visto. Pero después los contadores son el resto de sus colegas. Con respeto a los contadores. Hasta en eso se contradicen. https://t.co/J4dSrvo675 — Gabriel Caamaño (@EcoLedesma) March 4, 2021

Más contundente fue el economista, quienen su accionar: “Seguimos con las tonterías. No saben bajar costos inútiles en el estado y pretenden analizar los costos útiles de los privados. Nacionalícenlo todo!!! No aguantan tres minutos”, twitteó.

También se hicieron eco de la medida ex funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri. Fue el caso de Santiago del Solar, ex Jefe de Gabinete del ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca: “Enviar un Excel justificando costos y aumentos . Que pérdida de tiempo. Subieron fertilizantes en Argentina? La explicación es sencilla. Es el mercado . Una planilla de cálculo poco puede hacer vs la realidad económica”, aseveró.

Enviar un Excel justificando costos y aumentos . Que pérdida de tiempo. Subieron fertilizantes en Argentina? La explicación es sencilla 👇. Es el mercado . Una planilla de cálculo poco puede hacer vs la realidad económica. https://t.co/dP2QHvhUk3 pic.twitter.com/jteZ16Uvji — Santiago del Solar (@Santiagodelsola) March 4, 2021

Están completamente desorientados https://t.co/3j0MCK0mKT — Martin Tetaz (@martintetaz) March 4, 2021

Seguimos con las tonterías



No saben bajar costos inútiles en el estado y pretenden analizar los costos útiles de los privados



Nacionalícenlo todo!!! No aguantan tres minutos https://t.co/3OqRcbgVDj — lacha (@lacha) March 4, 2021

En una linea similar se expresó el economista. Con una frase fue suficiente para demostrar el rechazo a la medida: “” aseguró.