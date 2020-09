El tuit viral de Gabriel Batistuta: “¿Fui un idiota por respetar estos ideales?”

El ex delantero realizó recordó sus inicios humildes en Santa Fe y rescató al «sacrificio» y al «respeto» como dos valores fundamentales en su carrera

El ex jugador de la Selección Argentina y actual empresario agropecuario generó una ola de comentarios en las redes sociales al publicar un mensaje en Twitter donde rescata al “sacrificio” y al “respeto” como dos ejes fundamentales en su vida y que, considera, hoy están siendo puestos en duda.

La publicación en las redes sociales del ex futbolista, instalado en Europa y que solo realiza apariciones en los medios cuando es invitado para analizar algunos partidos específicos, tuvo una repercusión inmediata, con opiniones a favor y en contra.

“Se me viene a la mente una pregunta? Mis padres me criaron en una casa de 5 x 3 metros, trabajando, estudiando, confiando en la justicia, me dieron un hogar más amplio. Yo continue sus ejemplos sacrificándome y respetando al prójimo. FUI UN IDIOTA POR RESPETAR ESTOS IDEALES?”, escribió “El Bati”.

Ya en 2019 el ex goleador se había referido a la realidad argentina. Por ejemplo, en septiembre del año pasado, publicó tres mensajes, mientras que enero había criticado el estado de las rutas en el norte de Santa Fe. Los mensajes de Batistuta de 2019 también contenían tópicos como el esfuerzo y el sacrificio.

“Desde siempre supe que cada cosa que logramos en la vida lleva muchísimo esfuerzo. Y lo confirmé en mi carrera como deportista: que para conseguir algo tenía que sacrificarme, entrenar, confiar en el otro, respetar las reglas de juego”, escribió el exdelantero en uno de los tres mensajes. Y añadió: “Eso mismo hice cuando me retiré del fútbol y quise invertir en mi país cada peso que había podido ganar, y pagar los impuestos hasta el último centésimo, respetar las leyes, entregar alma y cuerpo. Ojalá que esta enseñanza no sea en vano y que quienes trabajamos día y noche para hacer crecer el país, para dar empleo o emplearnos, para aportar para la educación y la salud pública seamos respetados y estimulados para seguir trabajando, invirtiendo y confiando para sacar a la Argentina, de una vez por todas”.