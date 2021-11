Elecciones 2021: cuándo son las legislativas generales

Programadas para octubre, la pandemia obligó al Gobierno y al Congreso a postergar las Legislativas 2021. Así quedó el calendario electoral

Las elecciones legislativas 2021 generales se realizarán en la Argentina el próximo 14 de noviembre. La fecha se definió después de una larga lista de opciones que fueron analizadas por el Congreso Nacional, como consecuencia de la pandemia del Covid-19, que obligó a postergar los comicios.

La convocatoria a las urnas, que generalmente son en el mes de octubre, se postergaron esta vez unos 30 días para las legislativas 2021, a fin de llegar a las urnas con más personas vacunadas y de esta forma asegurarse una mayor inmunidad.

De acuerdo a lo votado por el Congreso, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se desarrollaron el domingo 12 de septiembre de 2021.

Para completar el calendario electoral de este año, es que llegarán las elecciones generales. En esa instancia se renovarán 127 de sus 257 bancas y el Senado 24 de sus 54 escaños. Sin embargo, el calendario electoral es más amplio y consta de otras fechas de cara a las legislativas 2021.

Legislativas 2021: días claves

Como parte del proceso de elecciones legislativas 2021, el mismo tiene las siguientes fechas, algunas de las cuales ya se cumplieron y otras que están por venir.

Pasadas las PASO, el proceso arrancó el 30 de septiembre con el inicio de la campaña electoral para las legislativas 2021 y el fin del plazo para la registración de candidatos proclamados en las primarias. Fue también el momento de oficialización de los candidatos por parte de los juzgados federales electorales.

Legislativas 2021: todo listo para las generales.

El 2 de octubre fue el fin del plazo para presentar el informe final por agrupación ante el juzgado federal electoral y para asignar los espacios de publicidad en medios de comunicación audiovisual por sorteo público por la D.I.N.E para las legislativas 2021.

El 10 de octubre fue el inicio de la campaña electoral en medios de comunicación audiovisual, mientras que el 15, fue el momento de impresión y publicación de los padrones definitivos para las legislativas 2021 y la presentación ante las Juntas Electorales Nacionales de los modelos de boletas.

En este mismo momento fue la oportunidad para ratificar a las autoridades de mesa designadas, inicio de la difusión de mensajes institucionales de formación cívica y educación digital de uso responsable y crítico de la información electoral disponible en Internet para las legislativas 2021.

Finalmente, el 20 de octubre, arranca la prohibición de actos públicos susceptibles de promover la captación del sufragio, hasta que el 30 de octubre será el momento de difusión de los lugares y mesas de votación.

El día 4 de noviembre será el momento de destrucción de los documentos cívicos de los ciudadanos fallecidos para las legislativas 2021, y el fin del plazo para presentar el informe previo de la campaña legislativa 2021, con el informe de DINE a jueces federales electorales sobre monto de aportes, subsidios y franquicias públicas a la campaña electoral, por rubro, monto y partido y con indicación de las sumas ya entregadas y las pendientes de pago.

El 6 de noviembre llega el momento de la prohibición de publicar o difundir encuestas o sondeos de opinión y pronósticos electorales y el 11 de noviembre es el fin del plazo para justificar la no emisión de voto en las PASO.

El dìa 12 de noviembre es el fin de la campaña electoral y comienzo de la veda electoral (prohibición de realizar actos públicos de proselitismo y publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales); y el 14 de noviembre es el día de las Elecciones legislativas 2021 generales, momento en el cual está prohibido publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección

Elecciones generales y votantes

Las elecciones generales son aquellas donde el electorado define entre las listas de candidatos y candidatas de las agrupaciones políticas quienes serán elegidos y elegidas para ocupar los cargos públicos electivos.

Pueden votar los ciudadanos y las ciudadanas que figuren en el padrón electoral y acrediten su identidad con documento habilitante.

Legislativas 2021: serán el 14 de noviembre.

Los extranjeros no pueden votar. Podrán hacerlo para cargos locales si la normativa provincial o de Ciudad Autónoma de Buenos Aires así lo permite, pero no en las legislativas 2021.

En cuanto a los documentos válidos para votar en las próximas legislativas 2021 son:

Libreta de enrolamiento/libreta cívica

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

Tarjeta del DNI libreta celeste, que contiene la leyenda «No válido para votar».

Nuevo DNI tarjeta

Qué pasa si no voté en las PASO 2021

Si bien el voto es «obligatorio» según la Constitución Nacional, hay situaciones en las que se puede justificar la falta del sufragio.

Las dos más tradicionales son que por motivos de fuerza mayor se esté lejos del lugar donde se debía emitir el voto según el padrón electoral y por enfermedad.

Ambas situaciones requieren de un certificado que lo acredite y sea presentado antes de los 60 días pasados la elección.

Puede ser la denuncia en la comisaría más cercana para probar que se estaba a más de 500 kilómetros o puede ser un certificado médico. Sin embargo, el Covid-19 ahora también es un nuevo motivo por el cual se puede faltar sin pagar una multa.

La Cámara Nacional Electoral ahora exceptuó de votar para las legislativas 2021 a quienes tengan Covid-19, los que sean caso sospechoso, los que sean contacto estrecho de un caso positivo y a las personas que por ser grupo de riesgo tengan indicación médica de no ir a votar. Siempre se deberá acompañar un certificado que lo acredite.

Asimismo, también podrán omitir el voto en las legislativas 2021 quienes hayan recibido la noticia de un contacto estrecho o presenten un síntoma en el momento en el que están en el lugar donde debían votar.

No obstante, vale aclarar que si desean votar igual, pueden hacerlo sin impedimentos, con el compromiso de que las autoridades garanticen condiciones sanitarias según los protocolos.

Quienes no puedan acreditar la ausencia por motivos razonables o de salud, en las legislativas 2021, deberán pagar una multa de $50 por las PASO del 12 de septiembre.

En caso de no asistir, deben pagarse otros $100 por las elecciones generales del 14 de noviembre.

Si no se vota en ninguna de las dos instancias, la multa acumulada es de $150. De no pagarlas, serán infractores que no podrán ejercer un cargo público ni obtener un pasaporte por un año, entre otros trámites.

Período electoral

Las elecciones en la República Argentina se celebran cada dos años para elegir a los cuerpos legislativos, como en este caso con las legislativas 2021, y desde 1995, cada cuatro años, para elegir al poder ejecutivo (antes se realizaban cada seis años).

La constitución nacional, en su artículo primero, establece que el país tiene un sistema de gobierno «representativo, republicano y federal». De esta manera, por su condición de país federal, en Argentina se realizan regularmente dos tipos de elecciones principales:

Elecciones nacionales , para elegir a las autoridades federales del país: el Poder Ejecutivo, constituido por el Presidente y el vicepresidente y el Congreso Nacional, formado por Senadores y Diputados, lo que serían las legislativas 2021.

, para elegir a las autoridades federales del país: el Poder Ejecutivo, constituido por el Presidente y el vicepresidente y el Congreso Nacional, formado por Senadores y Diputados, lo que serían las legislativas 2021. Las elecciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires o locales, para elegir a las autoridades de cada provincia: los poderes ejecutivos de las provincias y sus legislaturas.

Fuerzas de seguridad controlan los comicios y se preparan para las legislativas 2021.

También se realizan regularmente elecciones municipales, regidas por las leyes y procedimientos de cada provincia. Extraordinariamente se realizan elecciones de convencionales para integrar una Convención constituyente, organismo encargado de modificar la Constitución, algo que ha sucedido en 1853, 1860, 1866, 1898, 1949, 1957 y 1994.

En todos los casos, ya sea para las PASO, las legislativas 2021 o cualquier otra elección, el voto es universal, secreto y obligatorio para los ciudadanos desde los 16 años de edad; para los menores de 18 años y mayores de 70 años no está prevista ninguna sanción en caso de no votar.

En algunos casos se permite el voto de extranjeros radicados. En noviembre del 2012, se aprobó una ley que permite a los jóvenes entre 16 y 18 años de edad a votar de forma optativa.

Ausencia en el padrón

En algunos casos puede ser que la persona no esté en el padrón. Por ejemplo, si tiene 16 años y no está en el padrón, puede ser que no haya realizado la actualización de mayor del DNI (se debe efectuar a partir de los 14 años); hayas realizado la actualización luego del cierre del padrón provisorio o el Registro Nacional de las Personas no haya remitido a la Cámara Nacional Electoral la información para que seas incluido/a.

En este caso, si sucede en las legislativas 2021, se deberá realizar un reclamo ante la Justicia Nacional Electoral, en los plazos previstos en el Código Electoral Nacional. El mismo podrás realizarlo en la web o por mail.

Apertura y cierre de la jornada electoral

Para tener en cuenta y llegar a tiempo a las elecciones legislativas 2021, hay que saber que la apertura del acto electoral se realizará a las 8.00 horas y el establecimiento se cerrará a las 18:00 hs. No obstante, podrán votar luego de las 18:00 horas los electores que aguardaban su turno antes de ese horario.

La identidad de los electores para las legislativas 2021 se verifica, a los fines del sufragio, exclusivamente por su inclusión en el padrón electoral. Los ciudadanos y las ciudadanas podrán votar únicamente en la mesa receptora de votos en cuyo padrón se encuentren asentados/as y con el documento cívico habilitante.

Cómo voto

Para asistir a las legislativas 2021, hay que saber que los ciudadanos y las ciudadanas ubican su mesa en el padrón que se encuentra exhibido en el exterior del establecimiento, y se presentan en ella con su documento habilitante. El electorado exhibirá el documento y lo depositará en la mesa, sin contacto de la autoridad y luego lo retirará.

El o la Presidente de mesa durante las legislativas 2021, le entregará un sobre vacío firmado en el acto de su puño y letra y lo invitará a pasar al cuarto oscuro. A solas en el cuarto oscuro el ciudadano coloca en el sobre la boleta de sufragio de su preferencia y pasará a depositar el sobre en la urna.

A continuación, firmará el padrón y el/la Presidente/a de Mesa firmará la constancia de emisión del voto la que le será entregada al ciudadano/a junto con su documento cívico una vez realizado el voto para las legislativas 2021.

Faltantes de boletas

Para las próximas legislativas 2021, la Autoridad de Mesa debe verificar que existan en todo momento boletas de las agrupaciones políticas. Los fiscales las repondrán a pedido del Presidente de Mesa o, en su defecto, lo hará él con las boletas de contingencia entregadas por el servicio de correo.

En caso de que se agoten las boletas de contingencia, la responsabilidad de reponerlas es de los/as fiscales partidarios.

El Presidente de Mesa, en este caso en las legislativas 2021, le entregará la constancia de emisión del sufragio -firmada- en la que figuran sus datos y la fecha de la elección. Los votos pueden ser afirmativos, nulos, en blanco, recurridos y de identidad impugnada

Votos afirmativos

En las próximas legislativas 2021, son los emitidos mediante boleta oficializada aun cuando tuvieran tachaduras de candidatos/as, agregados o sustituciones (borratina).

Si un mismo sobre contuviera dos o más boletas oficializadas correspondientes al mismo partido y categoría de candidatos/as, solo se computará una de ellas destruyéndose las restantes.

Un voto afirmativo o positivo es la expresión de la voluntad política de los/as electores/as dirigida a favor de una agrupación política en una categoría determinada, y que se manifiesta mediante boleta oficializada.

Votos nulos

Son los emitidos mediante boleta no oficializada en las legislativas 2021, o mediante boleta oficializada que contenga inscripciones y/o leyendas de cualquier naturaleza, salvo los supuestos de voto válido.

Votos en blanco

Son aquellos sobres vacíos o con papel de cualquier color, sin inscripciones ni imágenes, en las Legislativas 2021 o cualquier otra elección.

Es un voto válido, por cuanto representa una manifestación de la voluntad del electorado de abstenerse de elegir entre las diversas propuestas formuladas en un sistema legal de sufragio; expresando así su disconformidad con todos/as los/as candidatos/as y con las propuestas formuladas por los partidos políticos.

Votos recurridos

Son aquellos cuya validez o nulidad fuere cuestionada por el/la fiscal presente en la mesa. En este caso, el/la fiscal deberá fundar su pedido con expresión concreta de las causas que se asentarán sumariamente en volante especial que proveerá la Junta, lo cual puede suceder en las legislativas 2021.

Votos de identidad impugnada

Aquellos emitidos por un/a elector/a cuya identidad ha sido cuestionada por las autoridades de mesa o los/as fiscales.

¿Qué debo hacer si no voté?

Los ciudadanos y las ciudadanas que no hayan emitido su voto deberán justificar su abstención con la documentación que acredite el motivo de la falta, a tal fin deberán hacerlo ante la Secretaría Electoral correspondiente a su distrito o a la Cámara Nacional Electoral.

Por otro lado, es importante saber que si alguien no votó en las elecciones primarias, puede votar en las elecciones legislativas 2021 generales.