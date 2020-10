EVANGELIO DEL DÍA🌷🍃

Lucas (13,10-17):

Un sábado, enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacia dieciocho años estaba enferma por causa de un espíritu, y andaba encorvada, sin poderse enderezar.

Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad.»

Le impuso las manos, y en seguida se puso derecha. Y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente: «Seis días tenéis para trabajar; venid esos días a que os curen, y no los sábados.»

Pero el Señor, dirigiéndose a él, dijo: «Hipócritas: cualquiera de vosotros, ¿no desata del pesebre al buey o al burro y lo lleva a abrevar, aunque sea sábado? Y a ésta, que es hija de Abrahán, y que Satanás ha tenido atada dieciocho años, ¿no había que soltarla en sábado?»

A estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados, y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía.

Palabra del Señor

🍃🌷MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌷

Lc.13, 10-17:

🍃🌷Mujer, queda curada.

1) Muchos años:

Hay personas que traen en sus espaldas el peso del dolor y de la angustia durante muchos años. Pienso en personas que la vienen remando con personas que le hicieron mucho daño o hechos que lo liquidaron o la liquidan. Hoy pedile al Señor que mire tu vida y te dé el valor y la fuerza para volver a enderezarte. Y que tu mirada ya no vaya al suelo y a la caída, sino al futuro y al objetivo de tu vida. No tengas miedo de luchar y caminar hacia tu futuro, no dejes que te tiren abajo los golpes de la vida. Hoy te invito a que te vuelvas a enderezar. Tenés mucho por caminar y por hacer, no te desanimes.

2) Estructuralismo:

Las estructuras en la vida son para forjar la vida y no para asfixiar la vida, ni de uno ni de nadie. Uno nunca debe cansarse de hacer el bien. Uno debe buscar la santidad siempre y recordar que está en esta vida para mayor gloria de Dios. No tengas miedo de buscar el amor de Dios, pero no dejes que las estructuras apaguen ese fuego de amor que Dios te da y te permite ayudar a curar a tus hermanos. Las estructuras asfixian y en nuestra institución muchos murieron espiritualmente asfixiados, pues vivieron una religión sin relación con Dios.

3) Libertad:

estamEsos llamados a vivir en la libertad. El mayor don que Dios nos regala es la libertad. Es por ello que no dejes que nadie te tome la libertad y vos tenés que ser libre. Aprende que aquella persona que te quita lo que te hace pleno no busca tu bien, sino su bien en vos. Hoy Dios te recuerda que la clave de la felicidad es ser libres, pero primero rompe esa esclavitud a que te atan tus propios sentimientos.