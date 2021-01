EVANGELIO DEL DÍA💙🌿

Juan (1,43-51):

En aquel tiempo, determinó Jesús salir para Galilea; encuentra a Felipe y le dice: «Sígueme.»

Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice: «Aquel de quien escribieron Moisés en la Ley y los profetas, lo hemos encontrado: Jesús, hijo de José, de Nazaret.»

Natanael le replicó: «¿De Nazaret puede salir algo bueno?»

Felipe le contestó: «Ven y verás.»

Vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él: «Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño.»

Natanael le contesta: «¿De qué me conoces?»

Jesús le responde: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.»

Natanael respondió: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.»

Jesús le contestó: «¿Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees? Has de ver cosas mayores.»

Y le añadió: «Yo os aseguro: veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre.»

🌿💙MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 💙

Jn. 1, 43-51:

🌿🌿Evangelizar en la confidencia.

1) Galilea:

Jesús va a su lugar, hacia su zona de confort, donde está su familia, su gente, sus amigos y su trabajo. No se muestra distinto ni se aparta de ellos, sino que más bien está junto a ellos. Esto nos tiene que servir a vos y a mí de no perder las relaciones con nuestros allegados. Cuán triste es ver a cristianos que, por un fanatismo o por un puritanismo, se terminan alejando de su gente. Cuán triste es ver a cristianos que, por mostrarse «más papistas que el Papa», se terminan convirtiendo en «aparatos» que caen en una estructura rígida y rigurosa, en donde terminan cercando su vida en relación con los suyos y consigo mismos. Jesús era normal y generaba diálogo y relación con sus paisanos. Genera relación y diálogo con tus hermanos.

2) Andrés y Juan:

Llevan el anuncio de Jesús a su familiar, Natanael. Porque el anuncio evangélico tiene que ir por la confidencia y la amistad. No podemos seguir pensando en una misión en seco o de una manera asistencialista. Tenemos que pensar en una misión del uno a uno, desde la familiaridad y desde la confidencia. No podemos ir desde la imposición y la distancia. Primero acércate desde la parte humana y luego, cuando generes amistad, preséntale la fuerza sobrehumana: JESUCRISTO.

3) Creer:

Natanael cree en Jesucristo, pero le cuesta. Hace ese proceso de dejarse sorprender. No dejes que el prejuicio te tome, ni el miedo. El miedo y el prejuicio no te dejan crecer y no te abren a lo nuevo. Al contrario, te estancan. ¡Fuerza!, y aprende que en la vida se puede caer ante un adversario, pero nunca ante el miedo. Pues no tengas miedo y seguí esta vida con Cristo, que es la verdadera victoria.