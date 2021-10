EVANGELIO DEL DÍA

Lucas (11,15-26):

En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron:«Si echa los demonios es por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios.»

Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo.

Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: «Todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belzebú; y, si yo echo los demonios con el poder de Belzebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero, si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero, si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí; el que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto, buscando un sitio para descansar; pero, como no lo encuentra, dice: «Volveré a la casa de donde salí.» Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros siete espíritus peores que él, y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio.»

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Lucas 11, 15-26:

🌾El espíritu de división.

1) Satanás:

Es la figura del mal, es la división. Es aquel sacado del cielo por su soberbia. Una soberbia que termina llevando a la división. Hoy Satanás tienta tu alma no a través de cosas malas sino a través de la soberbia y por apariencias de cosas buenas. Como enseña San Ignacio de Loyola «el diablo se disfraza de ángel de luz». En esto cuidado, porque las personas que se consideran virtuosas caen muy seguido.

2) Expulsa:

Hoy Jesús quiere liberarte de aquello que puede poseerte, quiere sacar de vos todo aquello que te lleva a provocar la división en vos y de vos en los demás. Para ello necesitamos el contacto con Él. Ese contacto es a través de la oración y desde la interioridad. Hoy pedí a Dios que saque de vos las vanidades y las búsquedas de reconocimiento.

3) El Reino:

Para construir el Reino debemos ser personas de unidad, que quieren y buscan la unidad. Hoy vos y yo podemos lograr que este día sea un poco mejor para aquellos que nos rodean. El Reino de Dios es Jesús, es llevarlo con tus actitudes, con tus gestos y, por último, con tus palabras.

Hoy Jesús quiere hacer feliz a alguien. Ese alguien está muy cerca tuyo, ¿Te imaginas quién es?