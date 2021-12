EVANGELIO DEL DÍA 🌾

Lucas (1.26-38):

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María.

El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.»

Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél.

El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.»

Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?»

El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.»

María contestó: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.»

Y la dejó el ángel.

Palabra del Señor

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

🌾Felíz de ti, María.

Un ángel:

Es el mensajero, quien le dirá a María la grandeza de Dios en ella. Hoy vos también mira a todos esos «ángeles» que aparecieron durante este año para anunciarte lo que Dios tenía pensado para vos. Que puedas mirar a tantos que durante este tiempo te vinieron anunciando que Dios te necesita para algo. Pensá, porque no estás en este mundo para ser un adorno de nadie.

Su sombra:

Es saber que Dios te va a proteger siempre, Él te cuida y no te deja solo. Al inicio, uno no comprende por qué suceden ciertas cosas en la vida. A uno le cuesta entender por qué pasan ciertas cosas… Pero también es mirar cómo, con el tiempo, esas cosas van teniendo explicación.

Hágase:

Es abandonarse en Dios, como lo hizo María. MARÍA ES EJEMPLO DE DOCILIDAD. Ella nos enseña que lo que Dios tiene para nosotros escapa a lo que pensamos. Recordá que Dios no se deja ganar en generosidad. MARÍA HOY ES TU EJEMPLO.