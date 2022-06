EVANGELIO DEL DÍA💫

Lucas 9,11b-17:

En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar al gentío del reino de Dios y curó a los que lo necesitaban.

Caía la tarde y los Doce se le acercaron a decirle: «Despide a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado.»

Él les contestó: «Dadles vosotros de comer.»

Ellos replicaron: «No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos a comprar de comer para todo este gentío.» Porque eran unos cinco mil hombres.

Jesús dijo a sus discípulos: «Decidles que se echen en grupos de unos cincuenta.»

Lo hicieron así, y todos se echaron. Él, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y cogieron las sobras: doce cestos.

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lucas 9, 11-17:

💫Vida y comida.

1) Comunión:

En los inicios del catolicismo se propagaba la comunión en unión, en cada domingo se unían los cristianos para rezar y tener a Dios en medio, porque donde dos o más se reunían en su nombre Jesús estaría allí. Es en los momentos duros y difíciles donde la Iglesia se refugiaba en la eucaristía. Acordate que en los inicios la persecuta era tremenda. Las misas eran en cementerios y a escondidas. Por lo tanto, ni te asustes por los ataques de hoy. Ya somos expertos en esto. Pasamos cosas peores, pero la eucaristía nos sigue uniendo y nos da vida. Si hoy estás desunido, anda a la eucaristía para que seamos común unión.

2) Acción de gracias:

Ser agradecidos por todo. Qué interesante ver a la Iglesia de la Edad Media que enfrenta la situación de los protestantes. Lo que nos habíamos olvidado muchas veces es de ser agradecidos con la vida y con Dios. Porque la vida no es solo normas, es acción, y acción concreta. Hoy como católicos se nos pide la acción y menos bla, bla, bla. Que esa acción derrame gracias y sea un gracias a la vida.

3) Sacrificio:

Por último, la eucaristía nos pide hacer sagrado lo de cada día en la vida. Porque la vida no es vida si no hay sacrificios y la eucaristía es el sacrificio de Dios por amor a vos y por amor a mí. Vos ¿hiciste alguna vez sacrificios por amor? Hasta el cielo no paramos.