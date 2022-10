EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas 11,29-32:

En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se puso a decirles: «Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del Sur se levantará y hará que los condenen; porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen; porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc. 11, 29-32:

💫Escuchar y cambiar.

1) Se agolpaban:

Hoy muchas personas buscan a Dios. De una u otra manera buscan ese alivio a sus vidas en algo sobrenatural. Nosotros los cristianos no presentamos una ideología o una receta mágica. Nosotros te presentamos a una persona viva, Jesús. Hay veces que buscamos a Dios en cosas sobrenaturales y nos agolpamos en ello, buscamos al cura sanador o vamos a un lugar milagroso, buscamos a alguien que nos lea los sueños o una imagen milagrosa, etc. Pero hoy Jesús te muestra que Él está en lo sencillo, en lo simple y todos los días te muestra signos de que está a tu lado. Búscalo en vos, métete en tu silencio, búscalo en tu oración sencilla, búscalo en tu habitación, en tu familia, en tu gente y en los sacramentos.

2) Signos:

Hay signos todos los días que te muestran esa presencia de Dios, pero también en tu día cotidiano y en tu historia de vida hay signos que responden a muchos interrogantes que tenés. Pedile a Dios que te haga ver, que puedas darte cuenta de qué es lo que Dios quiere para vos y de vos y por dónde vas caminando, que te abra los ojos para tener claridad en tu vida. No te atontes y trata de buscar la calma para ver los signos que están frente a tus ojos y te dicen aquello que tenés que hacer o por dónde ir. Baja un cambio y pensá por dónde hay signos que son las pistas para tomar las decisiones adecuadas para tu plenitud de vida, para tu felicidad.

3) Generación mala:

No puedo decirte que todo es tranqui en la vida. ¡No! También debo decirte que hay maldad y gente que tiene maldad, pero nosotros no nos prendemos en esa, porque nosotros le metemos pata y seguimos adelante como atletas. El atleta tiene en su mente llegar al final, incluso cuando sabe que ya no es el primero, lo mismo sigue hasta el final. Nosotros igual, aunque nos caigamos o nos tropecemos o alguien nos ponga algo en el camino, lo mismo seguimos hasta el final. Seguí y seguí aunque te hagan cosas dolorosas. Vos tenés que seguir, que hay muchos que quieren festejar con vos tu llegada a la meta.