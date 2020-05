EVANGELIO DEL DÍA💫🌹

Conclusión del santo evangelio según san Mateo (28,16-20):

EN aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado.

Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron.

Acercándose a ellos, Jesús les dijo:

«Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado.

Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos».

Palabra del Señor

[💫 Meditación del Evangelio por el P. Luis Zazano💫🌹

Mt. 28, 16-20: La mirada en el cielo.

1) Fueron a Galilea: es el proceso cristiano, el generar comunidad. Por donde va Jesús, hay comunidad y comunión. Hoy los católicos debemos estar más unidos que nunca, buscando el bien de todos y queriendo el bien para todos, cristianos y no cristianos. Porque tenemos a Jesús y Él nos une, no nos aísla.

2) Vayan: tenemos que acortar distancias. Vos y yo tenemos mucho para dar pero por sobre todo somos sus discípulos, estamos en su equipo y apuntamos para adelante, porque queremos llevar paz a todos. No podemos ser aduaneros de la fe, no podemos andar como policías de vialidad pidiendo documentos para ver si sigue o no en el camino cristiano. Hacela más fácil y dejá de andar mostrando un cristiano burocrático que solo se maneja con papeles y reglas.

3) Estará con nosotros: Él nos prometió que donde dos o más estén reunidos en su nombre, Él nos acompaña. Por eso, juntos podemos hacer muchísimo y lograr crecer en muchas cosas. Vuelvo a repetirte, Dios no te deja solo nunca, va al lado tuyo y si te caes te levanta porque sabe lo que implica este camino…