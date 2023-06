Fuerte cruce entre Morales y Bullrich: “Bajá un cambio”

Los referentes de Juntos por el Cambio intercambiaron duras palabras de cara al cierre de listas para las PASO 2023.

En el marco de la convención radical que se realizó ayer por la noche en el Parque Norte de la Ciudad de Buenos Aires, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, volvió referirse a Patricia Bullrich y la respuesta de la precandidata a la presidencia no tardó en llegar.

“Si Patricia baja un cambio y deja de desacreditar creo que va a andar por andariveles normales. Creo que lo que se tiene que dar es un debate de ideas, pero si sigue alterada como está, se va alterar la campaña”, dijo Morales acerca de la disputa que existe en el partido sobre la incorporación de Juan Schiaretti a las filas de Juntos por el Cambio de cara a las PASO 2023, postura que es rechazada por la líder del PRO.

Minutos después, Bullrich agarró el guante y le respondió en su cuenta de Twitter citando el video en donde Morales realizaba las declaraciones. “Gerardo, lo último que voy a hacer es “bajar un cambio”. Ir a fondo es lo que nos define como espacio y lo que la sociedad nos demanda. O somos un cambio profundo de la mano de la gente o seguimos con los arreglos entre políticos y no somos nada”, escribió.

Gerardo, lo último que voy a hacer es "bajar un cambio".

Ir a fondo es lo que nos define como espacio y lo que la sociedad nos demanda. O somos un cambio profundo de la mano de la gente o seguimos con los arreglos entre políticos y no somos nada. pic.twitter.com/2t2dgHTLYV — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 13, 2023

No pasó una hora de la publicación y el Gobernador de Jujuy le contestó: “Estimada Patricia, me refiero a no escalar descalificaciones verbales. No voy a redoblar para ver quién tiene más coraje para afrontar lo que viene y tomar decisiones” y agregó: “Lo que hice, lo que tuve que afrontar, Milagro Sala y delincuentes que están presos y las decisiones de Gobierno para transformar mi provincia, hablan por mí. Te sugiero que retomemos el debate de ideas y no el de las descalificaciones bravuconas. El camino es la ampliación y nuestra unidad”.