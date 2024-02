Guillermo Francos advirtió que el debate por la Ley Ómnibus “va a llevar mucho tiempo”

Tras la primera jornada en la Cámara Baja, el ministro del Interior cuestionó la cantidad de diputados y sostuvo: “Habría que pensar si no tenemos un Congreso demasiado grande”.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, se refirió a la primera e intensa jornada de debate de la Ley Ómnibus en el Congreso y adelantó que la discusión “va a llevar mucho tiempo”. Además, realizó un curioso cuestionamiento a la cantidad de legisladores.

“Cuando hay una ley que abarca tantos aspectos siempre hay conversaciones sobre cómo queda redactado cada artículo. Discusiones sobre el propio debate”, afirmó Francos este jueves por la mañana horas antes de que comience la segunda jornada legislativa.

“El debate en particular va a llevar mucho tiempo, es una ley que va a llevar todavía un tiempo de debate, esperemos que sea lo más rápido posible pero en el trayecto de la ley siempre hay conversaciones y debates sobre determinados aspectos que quieren aclararse o modificarse”, detalló.

En ese contexto, se preguntó: “Habría que pensar si no tenemos un Congreso demasiado grande. Nuestro Congreso es muy numeroso. Todos deberíamos pensar en cómo conseguir instituciones más eficientes“.

Respecto de las charlas que mantuvo con gobernadores, aclaró que sí se habló del Impuesto País, a diferencia de lo que había dicho el vocero oficial, Manuel Adorni, quien negó que se tratara el tema.

“En una reunión un poco desordenada con gobernadores y diputados, se conversó sobre algunos aspectos que tenían cuestionamientos sobre la ley, ellos plantearon copaticipar el Impuesto País, les dije que de ninguna manera el Gobierno va a coparticipar el Impuesto País”, confesó.

Y agregó: “Alguno de los gobernadores o diputados planteó que el 30 por ciento, en lugar de dirigirse a las organizaciones sociales, podría manejarse en cada provincia. Yo no tengo para esa envergadura, no tengo facultades para decidirlo y dije ‘se lo comentaré’ (al Presidente). No digo que no se haya conversado en la reunión, digo que yo no me puedo comprometer sobre algo que es decisión del ministro de Economía y del Presidente“.