Hizo el gol más rápido de los mundiales, huyó de su país y maneja un remís en el exilio

13 de enero de 2020 16:48

Hakan Şükür, es un ex futbolista reconocido de la Selección de Turquía e ídolo del Galatasaray. Es el jugador que marcó el gol más rápido en la historia de los mundiales. Hoy, exiliado de su país, trabaja con su coche mediante una aplicación.

Todo comenzó cuando Hakan Şükür se retira del fútbol y comienza a relacionarse con la política, específicamente con el partido de Recep Tayyip Erdogan. Luego de un tiempo, es expulsado tras varias denuncias en su contra por corrupción.

Además, hizo fuertes declaraciones contra el actual presidente Erdogan pero no todo terminó ahí, si no que en el año 2016 surge una orden de captura con motivo de “Pertenencia a un grupo terrorista armado”. Es ahí cuando decide emigrar hacia Estados Unidos, donde reside actualmente. Ahora su trabajo es conducir un auto llevando pasajeros y vender libros. Supo tener una cafetería pero no duró mucho debido a que se sacó una foto con un fan, que después fue encarcelado en Turquía.

Lejos de su lugar de origen, la ex estrella del fútbol le manda un nuevo mensaje al presidente: “Regresé a la democracia, la justicia y los derechos humanos. Sea alguien que esté interesado en los problemas de las personas. Conviértase en el presidente que Turquía necesita”.

f:MinutoUno