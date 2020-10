La picante respuesta de Johnny Depp tras ser acusado de rodar borracho como Jack Sparrow

El actor dijo que los productores sintieron miedo cuando vieron los primeros avances del proyecto de Piratas del Caribe

El actor Johnny Depp despejó una de las dudas que siempre anduvo dando vueltas en formato de mito y es que su personaje de Jack Sparrow fue rodado con cierta “ayudita” alcohólica.

La franquicia de Piratas del Caribe ha sido una de las más exitosas del mundo Disney su actor principal, Johnny Depp dijo en una entrevista cómo fueron esas grabaciones.

Sobre la reacción que tuvieron los productores cuando vieron su actuación como Sparrow, dijo en una entrevista con Euronews: “Estaban nerviosos y tenían miedo de que nadie entendiera una palabra de lo que decía. Recibí llamadas de ellos preguntándome: ‘¿Está borracho? ¿Qué pasa con tus manos?’”

El actor dijo que ninguna de las críticas lo afectaron, sino por el contrario: “No me desanimé en lo más mínimo, eso me dio más energías y pensaba: ‘Si están preocupados es que estoy haciendo bien mi trabajo’. Así que cuando me pidieron que moderara mi actuación, yo la subí de tono”.

El artista estuvo en el Festival de Cine de Zúrich para presentar el documental Crock of Gold, que sigue la vida de Shane MacGowan, conocido como el cantante principal de la banda angloirlandesa The Pogues.