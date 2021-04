🌾 LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

04 de Abril

«Te adoro Trinidad santísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te adoro aunque mi mente no puede alcanzar tu misterio de amor. Te alabo y te bendigo Dios mío, y deseo entrar en esa maravillosa intimidad de tres Personas. Gloria, gloria, gloria. Toda la adoración de mi corazón se eleva a ti, Dios mío. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, ahora y por toda la eternidad.

Ven Espíritu Santo. Te ruego que eleves mi corazón para adorar al Padre Dios, para descubrir con gratitud que él es el Padre de Jesús, pero que también es mi Padre. Te pido que me sostengas, Espíritu Santo, para que me quede en sus brazos paternos y me deje amar por él, reposando en su santa presencia.

Amén.»

🌾 PILDORAS DE FE🌾

Cuando tú pones todas tus preocupaciones en las manos del que TODO LO PUEDE, Él pone toda su paz y su bendición en tu corazón. Dios tiene buenos planes para ti, de bienestar y no de calamidad, Él quiere darte un futuro cargado de alegría y esperanza. Lo que viene del Altísimo nada lo puede detener, consuelos y maravillas jamás imaginadas esperan por ti ¡CRÉELO! ¡Confía en su poder! Deshazte de una vez y para siempre de esa situación pecaminosa que te tiene atado a la oscuridad y a un mundo sin sabor. Solo Dios es capaz de cerrar ventanas de remordimientos, capaz de borrar esas heridas del pasado y reescribir alegrías en el libro de tu vida. ¡Ánimo! [Redacción:PildorasdeFe.net]