LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

7 de Diciembre

Ven Espíritu Santo, amigo, porque contigo puedo compartir mis cosas más íntimas, todas mis inquietudes más secretas. Ven, amigo del alma, porque contigo puedo hablar sobre esas cosas que no me atrevo a decirle a nadie más.

Ven, amigo discreto, porque sé que no divulgarás ningún secreto mío, y todo lo que te diga quedará entre nosotros. Ven, amigo fiel, porque no hay momentos vacíos, donde no esté tu presencia, porque estás siempre.

Ven amigo generoso, porque siempre tienes algo para ofrecerme. Ven amigo compasivo, porque eres el que mejor comprende mis debilidades. Ven, amigo sincero, porque no dejas de decirme lo que más necesito escuchar, aunque a veces me moleste.

Ven, Espíritu Santo.

Amén.»

PILDORAS DE FE🌾

Estoy realmente convencido de que, si crees en Dios con todo tu corazón, Él comenzará a obrar milagros en tu vida, pondrá paz a tus angustias, alegría a tus penas, esperanza a tus sueños. Toda tu ansiedad quedará en el olvido ¡Cree! ¡Ten fe! Porque Dios puede actuar aún en medio de cualquier situación que tú des por perdida. ¡Si lo crees, Él obrará! Abre tu corazón.