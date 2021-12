EVANGELIO DEL DÍA 🌾

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene cien ovejas: si una se le pierde, ¿no deja las noventa y nueve en el monte y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, en verdad os digo que se alegra más por ella que por las noventa y nueve que no se habían extraviado.

Igualmente, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños».

Palabra del Señor

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Mateo 18, 12-14:

🌾 Dios sale a buscarte.

1) Se pierde:

En este caminar de la vida es fácil perderse. Pues uno no quiere perderse, más bien uno busca estar con los que ama, con los suyos. Pero el perderse es cuando uno pierde su foco en Jesús, es cuando su mirar está en otra cosa y eso llama la atención y distancia. Cuando perdés el centro en Dios, te lleva a perder la paz y cuando menos te das cuenta estás en otro mundo, un ámbito distinto en el que no encontrás salida. Hoy ¿te sentís perdido? ¿Estás cómo estancado de un lugar al cual no podés salir?

2) Sale:

Jesús nos enseña la actitud que vos y yo tenemos que tener. Muchos en este año salieron de ese foco de mirar a Jesús y se perdieron en el bosque de las preocupaciones, de las deudas y de tantas cosas que a uno lo llevan a dejar de lado a Jesús. Hoy, Jesús sale a buscarte porque cuando uno ama no da nada por perdido. Jesús hasta el último instante se la juega por vos.

3) Alegría:

Eso es lo que se siente cuando uno vuelve al camino y el foco en Dios. Uno derrama alegría al encontrarse en paz con uno mismo. Yo sueño con una Iglesia y una comunidad alegre, que se alegra por esa persona que volvió a centrar su vida en Dios. ¿Vos te alegras cuando el otro vuelve a Jesús? Que el celo religioso no te tome, pues una cosa es ser un apóstol celoso por anunciar el evangelio y otra cosa es ser un celoso apóstol.