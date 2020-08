Marcos Peña se suma al equipo de Rodríguez Larreta de cara a 2023

El ex jefe de Gabinete será asesor del jefe porteño quien en 2023 no podrá ser reelecto como tal y planea lanzarse a nivel nacional El ex jefe de Gabinete durante el gobierno de Mauricio Macri,se sumó al equipo de asesores de Horacio Rodríguez Larreta en su carrera presidencial hacia 2023, según indicó el periodista Gonzalo Palese de LetraP.

Según especificó el periodista, Marcos Peña pidió no figurar dentro del organigrama del Partido ni cobrar un sueldo por su rol, es decir que lo hará ad honorem y como una “asesoría externa”. Se trata del primer gran acercamiento de quien fuera uno de los nombres más importantes en la anterior gestión, quien según contó Nexofin ya había tenido reuniones con el expresidente y el jefe de Gobierno a fines del pasado abril.

Sin embargo, su relación con María Eugenia Vidal continúa fría y distante, aunque sin logró retomar contacto con Rogelio Frigerio y Emilio Monzó, con quien mantuvo una relación con altibajos durante los cuatros años de macrismo en Nación.