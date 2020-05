Moria Casán le respondió a Yanina Latorre: “Es insoportable, me parece una mujer muy humillada”

2020-05-15

La diva usó toda su ironía para salir al cruce de las últimas declaraciones de la panelista, que la había definido como “nefasta”.

Como era de esperarse, Moria Casán no se quedó callada y le respondió muy fuerte a Yanina Latorre, en medio del cruce mediático que vienen teniendo desde hace unos días, luego de que la diva reflotara el escándalo de infidelidad de Diego Latorre con Natacha Jaitt.

Al aire con Beto Casella para Bendita (El Nueve, lunes a viernes a las 20.30), Moria disparó: «No me resulta nada desmesurado ni tengo nada en contra de esta señora. No soporto su voz, eso es lo único que me pasa con ella. Es insoportable, como un flautín mal afinado».

Entonces, la diva siguió con su monólogo: «Estábamos en el Bailando y yo veía todo el esfuerzo que hacía la señora. Iba el hijo a acompañarla y ella parecía un pollito pobre, como un tucán con gripe. Yo la abrazaba, veía a toda su familia a un costadito mirando a su madre y yo pensaba ‘Pobre mina, qué esfuerzo, hay que hacer una previa así’. Porque en ese momento era cadena nacional todo el día el tema. Yo no lo dije desde el lado del cuerno. ¿Quién no se comió un cuerno? Estoy más allá del bien y el mal en ese sentido».

Ante la atenta mirada de Casella y las panelistas, Moria continuó, pero esta vez haciendo foco en Diego Latorre: «A mí me impresionó él. Yo como conocedora de esto, no pude creer la devastación de ese hombre. No vi devastación por vergüenza familiar, sino devastación como un acto de amor terrible a esa mujer que lo volvió loco. Esta es la idea que tengo yo. Además que sé que han sido varias reuniones clandestinas. Uno tiene derecho a tener una doble o triple vida».

«Yo no consumo esa pareja pero después leí posteos y me llamó la atención lo que él respondió cuando se cumplió un año de la muerte de su señora clandestina. ‘Siento mucha lástima porque los sentimientos no se pueden fingir’, dijo. Guauuuuu, hace tanto que hizo un duelo, viene la familia a verlo, pudo recomponer, pero habló demostrando lo que sentía por ella. Esa es la lectura que hago yo, sin ser psicóloga», reflexionó.

Y siguió: «También él habló del suicidio. No tengo nada contra ella. Me parece una pobre mujer. Muy humillada. Y tiene una actitud casi de misoginia con las mujeres y ese maltrato que les hace, le da un flash lésbico. Se le murió la libido y no tengo nada contra ella. No me parece ni una pobre mujer. Se compró el personaje y vive en un micro clima tilingo-country-urbano. Flasheó porque compró lo que vende. Se siente el bufón del rey trabajando al lado de Polino, De Brito o Lanata».

«Lo que diga de mí me la recontrasucciona. Siempre dice lo mismo: que me levantan los programas. Me parece que una mujer que escucha que su marido dice que extraña a otra o que no puede fingir los sentimientos… ¡mamita! ¿Por qué si es una mujer tan segura no lleva su apellido y lleva el del marido? Depende tanto de él que usa un nombre fantasía», cerró Moria.

f:Info Veloz