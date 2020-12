Origen de Among Us: la película y el juego de mesa que inspiraron a sus creadores

Es uno de los entretenimientos que más visibilidad consiguió en 2020. De hecho, los desarrolladores de esta app gamer decidieron retrasar el lanzamiento de la segunda parte

Among Us es sin dudas el juego del momento. Y no solo entretiene por su jugabilidad, sino también por las teorías y demás historias que se tejen a su alrededor.

Este popular título ganó el liderazgo en plena pandemia gracias a que el aislamiento impidió encontrarse de manera física a las personas, pero les dio la oportunidad de interactuar online en el mundo virtual mucho más tiempo. La dinámica del juego tiene su origen, sin embargo, en otros juegos pero de mesa y también condimentos del cine.

El juego de mesa

En la vida real puedes conseguir un par de juegos de mesa que se juegan exactamente igual aunque tienen temáticas completamente distintas. Estos se llaman Mafia y Werewolf.

Estos juegos de cartas se deben jugar con varias personas, y una de ellas (o más de una) son los Hombres Lobo, cada día se debe acusar a alguien de ser el hombre lobo y si aciertas, los aldeanos ganan, pero si no, podrías haber matado a alguien inocente y esa noche, el hombre lobo podrá matar a alguien más, solo para que la ronda de votaciones vuelva a empezar hasta que los aldeanos desaparezcan o se muera el hombre lobo.

Como podrás darte cuenta, todo esto funciona de una manera muy similar a la que estamos acostumbrados en Among Us, por lo que el que sepa mentir mejor será quien gane en caso de ser el impostor, mientras que deberás ser muy bueno para leer las mentiras de los demás para poder saber quien es el impostor.

La película

En cuanto a la película que inspiró al juego, tenemos The Thing, una película que a su vez está basada en la novela “Who Goes There?” escrito por el autor John W. Campbell. El filme data del año 1982 y está dirigido por John Carpenter.

La trama de esta historia nos presenta a un grupo de científicos en la Antártida que encuentran una forma de vida extraterrestre congelada. Al tratar de liberarlo de su prisión para su estudio, se dan cuenta que resulta ser una forma de vida que puede tomar la forma y recuerdos de quien quiera.

Fuente: Ámbito