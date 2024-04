Oscar Zago cruzó a Menem por la designación de Pagano: “Creo que está equivocado”

El titular del bloque libertario contradijo al presidente de la Cámara Baja y reveló que Javier Milei avaló la nueva composición de la comisión de juicio político.

El bloque de La Libertad Avanza vive momentos de tensión interna tras la controversia surgida por la designación de Marcela Pagano al frente de la comisión de juicio político. En este contexto, Oscar Zago, diputado nacional y líder del bloque, contradijo públicamente a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, exacerbando las divisiones entre los libertarios.

En diálogo con LN+, Zago, que propuso a Pagano en ese lugar, dijo que la nominación de la legisladora fue hecha conforme al reglamento. “Si quieren que deje la presidencia, la dejo”, amenazó. Y advirtió: “Si van a hacer las cosas como antes, no cuenten conmigo”.

La disputa se originó luego de que el titular de la Cámara Baja pusiera en duda el procedimiento de designación de autoridades. Sin embargo, el líder del bloque oficialista negó que esto fuera así: “El sábado Milei me dijo que sí. Yo soy hombre del presidente”, aclaró.

“El día sábado le dije que Marcela Pagano estaría postulándose para que presida la Comisión de Juicio Político, que creemos es la segunda comisión más importante y el Presidente dijo ‘ok’”.

Este conflicto interno llega en un momento crítico, justo cuando se anticipa el envío de un nuevo paquete legislativo que incluye la ley de bases y medidas fiscales, esperando generar consenso entre los gobernadores y la Casa Rosada.

La capacidad del bloque para manejarse de manera unida y efectiva está ahora bajo escrutinio, con las tensiones internas amenazando con afectar su influencia y capacidad de negociación.

“Creo que Martín Menem está equivocado. Él la levantó un minuto después cuando había quórum”, explicó Zago. “Irresponsabilidad mía hubiese sido haberle permitido a la oposición poner el presidente, porque lo expresaron. Dijimos tenemos quorum suficiente para elegir y una diputada de Unión por la Patria dijo ‘si no se ponen de acuerdo, nosotros al tener el quorum podemos poner el presidente’”, detalló Zago sobre lo que pasó hoy en la comisión.

Y agregó: “Pedí la palabra y le dije ‘de ninguna manera, presidente. De ninguna manera, diputada. Nosotros estamos en condiciones de poner a la presidenta como lo habíamos elegido en reunión de bloque en varias oportunidades”.

Zago, que también dejó entrever internas con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, afirmó: “Pasó algo en el medio que yo no lo sé, no me enteré. Entonces, si yo tengo una confirmación del Presidente de la Nación, lo correcto hubiese sido que el presidente [de Diputados] comunique ‘cambiamos la historia’. Eran dos comisiones: la de Marcela Pagano como Juicio Político y la de Bertie Benegas Lynch en Finanzas. Se eligió a Pagano y, después, Benegas Lynch en Finanzas”. Asimismo, el diputado libertario alertó que Benegas Lynch no podría ser presidente de dos comisiones.

Al escándalo que se suscitó puertas adentro de la Comisión de Juicio Político, se sumó la intervención de Martín Menem al suspender la transmisión de la reunión de la Comisión de Juicio Político en un momento de debate activo, una medida que ha sido calificada de inédita y arbitraria. Asimismo, se eliminó el link con el fragmento que se transmitió por el canal de Youtube.

Los voceros del presidente del cuerpo adujeron que, como la reunión de la comisión se había suspendido por orden del presidente, se decidió cortar la transmisión. Ayer, Menem hizo lo propio con la transmisión de la reunión organizada por la oposición para debatir el DNU 70/23 con la presencia de especialistas.

Lo inédito del debate en la Comisión de Juicio Político es que el propio oficialismo, en la voz de Zago, admitió desconocer las razones por las cuales Menem suspendió la reunión. “Nosotros nos enteramos dos minutos antes de entrar a la comisión”, indicaron los voceros del presidente del bloque.

Los opositores también manifestaron su sorpresa por la intempestiva decisión del presidente de la Cámara. “Menem actuó en una combinación de prepotencia e ignorancia”, reprochó un diputado radical que participó del encuentro.

En su entrevista, tras ser consultado por una presunta falta de acuerdos para los nombramientos al frente de la comisiones, Zago respondió: ‘¿Con quién?’. Y redobló la apuesta contra lo hecho por Menem: “Existió la reunión, hay una votación, hay un acta de inicio. Hay que leer el reglamento de la comisión, que es aparte del reglamento interno de el Congreso de la Nación. Yo no estoy peleado. No tengo la culpa de que no me quieran”.

“Si vamos a hacer lo queremos nosotros y no lo que corresponde hacer en una comisión, me parece que no es así. No uso redes sociales, el que quiera hablar por las redes sociales…Martín Menem me dijo ´el Presidente no quiere que sea Marcela Pagano´ y yo le dije que me lo comunique el Presidente porque a mi me dijo que sí la quería a ella”, agregó. “Yo no voy a decir que Menem no habló con el presidente pero por ahí se confundió”, añadió.

Ante la sugerencia de que hubo una llamada del Poder Ejecutivo a Menem, más precisamente de Karina Milei, la hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia, Zago respondió que no lo tenía presente y afirmó: “Soy socio fundador de LLA, así que yo no vengo de la noche a la mañana y voy a seguir funcionando. Y el día que el señor Presidente me diga ´no va más´ no voy más”.