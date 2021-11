🌾 LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

29 de Noviembre

Por un momento pidamos al Espíritu Santo que nos impulse a la alabanza, y oremos con estos preciosos Salmos:

“Mi corazón está a punto, Dios mío. Voy a cantar y a tocar… Te alabaré entre los pueblos Señor, te cantaré entre la gente, porque tu amor es grande hasta los cielos” (Salmo 108,2.4-5).

“Te ensalzaré Dios mío, mi rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. Todos los días te bendeciré, y alabaré tu nombre por siempre. Grande es el Señor y muy digno de alabanza, su grandeza no tiene medida» (Salmo 145,1-3).

“Cantaré al Señor toda mi vida. Mientras yo exista celebraré a mi Dios. Que mi canto le sea agradable. ¡Y yo me alegraré en el Señor!” (Salmo 104,33-34).

“Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios” (Salmo 103,2).

PILDORAS DE FE🌾

No importa lo que hayas vivido, o las veces que te equivocaste, todos cometemos errores, pero también tenemos oportunidades para corregirlos y para levantarnos con más fuerzas. Hoy, es ese día que Dios te regala para que lo hagas mejor que ayer, pues Él siempre quiere brindarte nuevas formas de superarte y ser feliz ¡Esfuérzate y no te rindas! Dios te ama y Él, hoy te dice: «Aunque se aparten las montañas y vacilen las colinas, mi amor no se apartará de ti, mi alianza de paz no vacilará…» (Isaías 54,10) Toma conciencia de tus debilidades y asúmelas con valentía porque en ellas, Dios manifiesta su poder. Mantén la esperanza que Dios te capacita para salir victorioso. Pierde el miedo, lucha por tus sueños, busca siempre la victoria, tú puedes salir adelante. Con Dios de tu lado no serás derrotado jamás. Su poder triunfa en la debilidad ¡Ten fe! Amén.