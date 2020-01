Alberto Cormillot disparó contra Hebe de Bonafini: “Yo laburo, ella es una ladrona”

El médico le respondió a la titular de Madres de Plaza de Mayo, quien en su tradicional ronda de los jueves tildó al especialista en nutrición de «fascista»l médico(81) disparó contra la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini (91), quien en la tradicional ronda de los jueves acusó a Cormillot depor su recomendación a las actuales autoridades de la Provincia de “sacar las paneras del desayuno y reemplazarla por tres gajitos de mandarinas y un cuarto de manzana”.

“No puedo creer que un tipo que sabe cuántas cosas necesita un niño para alimentarse y para crecer, para tener una mente sana haya cometido semejante disparate. Que los médicos lo echen de la sociedad médica, por ser tan fascista y estar al lado de la Vidal. Hay dos caminos solos: o que lo desmienta y lo aplaudimos, o decimos que lo echen”, dijo Hebe.

Cabe recordar que Cormillot es asesor de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y aprovechó una entrevista del diario Clarín para responderle a la Madre de Plaza de Mayo: “Bonafini puede decir todas las mentiras que quiera y que viene diciendo en los últimos años. Se debería haber dedicado a la lucha por sus hijos y no a las cosas que se dedicó en el último tiempo, entre a ellas a robar. Bonafini no tiene autoridad moral para calificar a nadie”.