Autos y dólar blue: cómo aprovechar la brecha para comprar 0 km y usados

Quienes tienen guardados dólares, tienen una oportunidad para invertir en un auto o en mejorar el modelo del que ya tienen y comprar un 0 km. Opciones, con solo u$s 1000, para usar los billetes verdes.

La brecha cambiaria generó una nueva ola de consultas en las concesionarias. Clientes que tienen ahorros en dólar billete quieren hacerlos rendir al valor blue y aprovechar la diferencia con el oficial para comprar un auto o cambiar el que tienen por un modelo más nuevo o superior.

Se trata de una práctica típica en situaciones como la actual, cuando la brecha es muy grande. Un auto que cuesta $1,5 millones vale alrededor de u$s 15.800 al cambio oficial. Pero al dólar blue, baja a menos de u$s 8500.





Pero no es todo una cuenta lineal. Aun con una brecha del 90% como la actual, acceder a un 0 km. a corto plazo es una misión difícil. El mercado está desabastecido por las trabas para importar y mientras que en otros años de amplia brecha el boom eran los autos de lujo de importadores exclusivos; hoy se mueve más el mercado de los vehículos más chicos, de trabajo o incluso usados.

Según Ricardo Salomé, presidente de Acara (la asociación que nuclea a los concesionarios) es un muy buen momento para tomar la decisión de comprar o saltar a un auto más nuevo para quienes tienen dólares. De hecho, dijo a El Cronista, se observa en los locales una creciente cantidad de consultas y también de operaciones vinculadas a la brecha.

«Un auto chico que antes se conseguía por u$s 11.500 hoy se consigue en u$s 9000. Y por eso alguien que tenía un Gol 2018, por ejemplo, con u$s 2000 lo cambia por un 0 km», advierte Salomé.

Según este experimentado vendedor incluso, se espera que la brecha se achique así que el momento para aprovechar es ahora.







Pero con las trabas actuales para importar en un mercado que tiene 70% de autos fabricados en el exterior y un stock de apenas un par de meses, ¿qué modelos hay disponibles para comprar?

Salomé detalló que hay 28.000 unidades disponibles hoy, y los stock en los concesionarios bajan. A la vez, las automotrices aprovechan a traer autos chicos para hacer volumen (ya que los cupos para importar se dan por montos, no por vehículos) y entre esos y los chicos de fabricación nacional, se están danto las ventas actuales.

Algunos ejemplos de los autos más vendidos sirven para ilustrar la situación:

El Toyota Etios 0 km tiene un precio de lista de $ 1,52 millón (en su versión 5P 1,5 X 6MT 2021, según la Cámara de Comercio Automotor). A la cotización oficial, representa u$s 15.830 aproximadamente. Al dólar blue, se necesitan u$s 8590.

El Peugeot 208, por su parte, que cuesta $ 1,86 millón (en la versión 5P 1,2 LIKE), es decir u$s 19.400, al dólar blue o con billetes sale u$s 10.500.

En cuanto a los usados, los seminuevos de gama baja se encuentran entre los más vendidos, según Salomé, porque hay oferta. Pero también advierte que por u$s 1000 más, el mismo modelo se puede comprar nuevo, y muchos lo aprovechan porque es un monto accesible de juntar.

Por ejemplo, un Chevrolet Cruze con dos años de antigüedad en su versión 4 puertas, 1,4 T Premier A/T con el equipamiento del 2019 cuesta $ 2,6 millones mientras que el último con mejor equipamiento de este año y 0 km. cuesta $2,9 millones. La diferencia es de $ 300.000, que si se tienen billetes de dólar representa unos u$s 1700. Un monto con baja representación en el total del valor del auto.

En ese mercado de segunda mano también hay actualmente algunos sobreprecios que superan el 10%, derivados de la alta demanda y falta de 0 km en algunos segmento. Así que al momento de ofertar, hay que tenerlo en cuenta.



Entre un público de mayor poder adquisitivo, una opción que ven los concesionarios es la pick up. El mercado de las «chatas» creció exponencialmente en el país, principalmente ligado al campo.

En ese caso, Salomé menciona a las Hilux y las Amaraok que están entre las más vendidas y como todo el segmento tienen un IVA más bajo por ser utilitarios, lo que les suma atractivo a pesar de que su valor duplica al de un auto.

La Hilux -versión C/C 2,4 TDi 4X2 DX 6 M/T 2021- cuesta nueva $ 2,86 millones. Eso equivale a un valor oficial de u$s 29.800 pero con dólares en la mano, el valor es de u$s 16.170.

f:Cronista