EVANGELIO DEL DÍA🌾

Juan 14, 1-6

A la Hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos:

«No se inquieten. Crean en Dios y crean también en mí. En la Casa de mi Padre hay muchas habitaciones; si no fuera así, ¿les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar? Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde Yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar adonde voy.»

Tomás le dijo: «Señor, no sabemos adónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino?»

Jesús le respondió: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre, sino por mí.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Jn 14, 1-6:

💫Mi casa

1) No se inquieten:

Cuando uno va caminando en la vida debe tomar decisiones. Las decisiones tienen su peso, pero por sobre todo, antes de decidir uno se inquieta y más inquietante te vas a poner, cuanto más pesadas sean las decisiones. Por eso hoy Jesús te invita y te dice “no te inquietes”. Para eso, te sugiero dos elementos: discerní y decidí desde la conciencia y la libertad. Sabiendo que nadie puede coaccionar tu libertad, que Dios va a respetar tu libertad. Desde allí seguro vas a acertar, si tomasate una decisión desde la libertad y la conciencia seguramente será buena, y muy buena.

2) Voy a prepararles:

Sabemos que Jesús nos propone algo distinto, algo que es eterno. Tu vida no se reduce a esto de todos los días. Hay algo más. Vos tenés una herencia muy grande. No dejes de buscarla. Yo te la puedo contar pero vos lo vas a experimentar. Busca eso que Jesús te propone, esa paz eterna que todos buscamos. No hay nada más hermoso que poder vivir en paz.

3) La vida:

En Jesús nos encontramos con ese camino que es el mismo Jesús. No dejes la oración. Ese es el caminito. Busca hablar con Dios y, si te cuesta, medita la palabra de Dios. Métete en ese diálogo y abrí tu corazón a Dios. No le escondas nada, pues Él lo sabe todo. Algo bueno está por venir.