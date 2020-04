Coronavirus | Un fiscal de la nación convocó a un cacerolazo en repudio a la liberación masiva de delincuentes

«Para que los jueces sepan que la sociedad quiere que piensen en los ciudadanos honestos y los protejan, y no solo se preocupen en liberar a los delincuentes presos», escribió en su cuenta de FacebookDurante el viernes losen medio de la pandemia.

Frente a este hecho, el fiscal en lo Criminal y Correccional Carlos Donoso Castex convocó para este sábado a las 17 horas un cacerolazo para repudiar la liberación masiva de presos en el contexto del coronavirus.

“Como Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional me corresponde defender los intereses de la sociedad y si bien lo hago a diario en mi actuación profesional, invito a la ciudadanía a que el día de mañana sábado 25 de abril a las 17 horas hagamos un cacerolazo desde nuestras casas y balcones para que los jueces sepan que la sociedad quiere que piensen en los ciudadanos honestos y los protejan, y no solo se preocupen en liberar a los delincuentes presos“, escribió Donoso este viernes en un posteo de Facebook.

Según el fiscal, luego de su publicación le llegó un pedido de explicación por parte de la justicia: “¿Dónde está la libertad de expresión? Me pareció muy preocupante lo que pasó. Obviamente, voy a dar las explicaciones que me solicitan aunque considero que no corresponde porque son opiniones personales. Por ser fiscal no tengo ley mordaza. Tengo 27 años como fiscal, no soy un improvisado. Tengo derecho a expresarme“, respondió Donoso Castex en comunicación con Radio Mitre.