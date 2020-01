El “auto fantástico” está más cerca: es un Lamborghini y tiene voz de mujer

El Huracan EVO, el último súper deportivo de la marca italiana, introdujo desde este año el sistema Alexa, desarrollado por Amazon, que permite el control del auto a través de la voz del conductor 25 de enero de 2020

Además del control de voz, es un bólido de 640 caballos de potencia. (Lamborghini)

La televisión y el cine en la década del 80 dejaron algunas epifanías sobre lo que décadas más tarde se alumbraría en la industria automotriz. En 1985, la película Volver al Futuro vislumbró, en el cuerpo de un DeLorean, un deportivo eléctrico (funcionaba con plutonio, primero, y luego con residuos orgánicos) que fue capaz de volar (los viajes en el tiempo no están por ahora en los planes). En 1982, en tanto, la serie El Auto Fantástico tenía como coprotagonista a un Pontiac Firebird Trans-Am V8 que estaba equipado con conducción autónoma y una computadora inteligente que podía hablar. La comunicación por voz del vehículo con su conductor es ya una realidad. No se llama K.I.T.T., sino Alexa. Y no tiene cuerpo de Pontiac, sino de un furioso Lamborghini Huracan EVO, una verdadera bestia mecánica.

Alexa es un desarrollo de Amazon; se trata de un asistente virtual diseñado en principio para dispositivos electrónicos, como teléfonos celulares y tablets, compatible con los sistemas operativos iOS y Android. Por reconocimiento vocal es capaz de interactuar con personas y activar diferentes plataformas y aplicaciones. La diferencia de Alexa con otros sistemas similares, como Siri de Apple o Google Assistant, es que tiene una mayor compatibilidad con diferentes dispositivos, con lo que por el momento les saca ventaja a sus competidores.

El Huracan EVO, en las rutas de Bahrein. (Lamborghini)

Así las cosas, y dado el creciente interés de Amazon por incursionar en el mundo motor (es socio de capital, junto con Ford, en el startup Rivian, fabricante de vehículos eléctricos que quiere competir con Tesla), es que se acaba de presentar el joint venture de la compañía de ventas online con Lamborghini, uno de los emblemas de la deportividad extrema. Y es así que una de sus últimas creaciones, el Huracan EVO, introduce como equipamiento opcional el sistema Alexa. Y de ese modo, el conductor y su acompañante pueden hablar con el auto, que tiene voz de mujer.

Lamborghini es el primer fabricante de automóviles que incorpora control total por voz a través de Alexa y de esa manera mejora la experiencia de conducción de sus superdeportivos, gracias al servicio de la nube de Amazon. De este modo, los conductores podrán ajustar funciones como la climatización, la iluminación interior y la calefacción de los asientos a través de un simple comando de voz, sin que se pierda el foco en el camino.

Alexa se integrará incluso en la configuración dinámica LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata) del EVO con tracción en las cuatro ruedas, lo que lleva a este modelo a un nuevo nivel de funcionalidad por voz: realizar llamadas, obtener direcciones, reproducir música y audio libros, revisar las noticias, el tiempo y más.

La pantalla situada en la parte central del habitáculo es el corazón del comando de Alexa. (Lamborghini)

La integración de Alexa también conecta a los propietarios de Lamborghini con el creciente número de dispositivos conectados que funcionan a través del sistema. Con una simple interacción por voz, los conductores del Huracán EVO pueden controlar todo, desde puertas de entrada a hogares hasta termostatos y luces, directamente desde el vehículo.

El primer paso en una colaboración estratégica con Amazon, el sistema de interfaz hombre-máquina (HMI, por sus siglas en inglés) especialmente mejorado permitirá la actualización continua de la funcionalidad de Alexa dentro de los modelos Lamborghini, y allana el camino para la cooperación futura entre las dos compañías: ambas están trabajando para desarrollar aún más funciones de conectividad e integración con Amazon Web Services (AWS).

Esta sociedad entre Alexa y el Lambo fue una de las novedades observadas en la última edición del Consumer Electronics Show (CES), realizado a principios de enero en Las Vegas, donde se asistió a las innovaciones ya en curso y las que se avecinan en los próximos años en materia de tecnología aplicada a diferentes industrias. Y la automotriz, cada vez con niveles más elevados de sofisticación, fue una de las vedettes de la exhibición.

“El Huracán EVO es la definición misma de la evolución: es un paso adelante, redefiniendo los parámetros del segmento. Es notablemente fácil de conducir, al tiempo que ofrece la experiencia de conducción más receptiva, sensorial y ágil, en todos los entornos”, sostuvo Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de Lamborghini. Play Así funciona Alexa en el Lamborghini Huracan EVO

Alexa, de este modo, se puede sentir más que a gusto en el cuerpo de un súper deportivo de una prepotencia extrema. Los Huracán EVO Coupé y Spyder, las dos versiones que tiene en mercado, son los últimos modelos lanzados por la marca italiana y representan la última generación de Lamborghini del modelo con tracción integral.

Con un nuevo diseño para mejorar la aerodinámica, es el primer Lamborghini que aplica lógica predictiva en el control de la dinámica del vehículo. El motor V10 de 5,2 litros de aspiración natural del Huracán EVO entrega 640 caballos a 8.000 rpm, y un torque de 600 Nm a 6.500 rpm. Con sus 1.422 kilos, alcanza una relación peso-potencia de 2,22 kg/CV, acelera de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos y de 0 a 200 km/h en 9 segundos. El frenado de 100 km/h a 0 se alcanza en solo 31,9 metros, con una velocidad máxima superior a los 325 km/h. Play El derroche de potencia del Lamborghini Huracan EVO.

Buena parte de la interacción con Alexa se realiza a través de una pantalla táctil de 8.4 «, ubicada en la consola central, justo encima del botón de inicio, que pone la conectividad en la punta de los dedos del conductor. Un sistema multimedia incorpora navegación y entretenimiento conectados, incluyendo radio web y reproductor de video. También se ofrece un sistema de telemetría (el análisis de performance y prestaciones) de doble cámara opcional a través de la pantalla, que permite la grabación y el análisis de avanzada. Y para no perder información, también hay disponible un disco duro integrado de alta capacidad.

El Huracan EVO tiene un precio de 204 mil dólares, más impuestos, en Europa, mientras que en Estados Unidos se encarece bastante: 261 mil dólares, más impuestos.

Aquel Auto Fanástico de los 80

David Hasselhoff consiguió su primer gran éxito televisivo al volante de K.I.T.T. (Knight Industries Two Thousand), el nombre que tenía el Pontiac Firebird Trans-Am V8. Era un deportivo que, sin embargo, tenía prestaciones bastante para un impulsor de cinco litros. Una potencia de 180 caballos y una velocidad máxima cercana a los 200 kilómetros por hora. Se trataba de la segunda generación de este modelo de una de las marcas integrantes del emporio General Motors.

Además de la inteligencia artificial que le permitía hablar, K.I.T.T. contaba con un sistema propulsor espectacular, conducción autónoma, escáner biológico, rastreador GPS, rayos X, asientos eyectables, lanzamisiles, dispositivo de escuchas y un largo etcétera, sin dejar de mencionar la función “Turbo Boost” que le permitía alcanzar velocidades extremas. Play La presentación de la serie El Auto Fantástico. La voz en off es de K.I.T.T.

KITT y Michael Knight, el nombre del personaje de Hasselhoff, estaban en continuo contacto. Cuando Knight conducía, ambos podían mantener una conversación totalmente normal sobre el tema que fuera, mientras que, si no estaban juntos, podían comunicarse gracias al famoso reloj de pulsera de Michael. “KITT, ven a por mí” o “KITT, te necesito”, eran dos de las frases más repetidas durante la serie.

La serie Knight Rider (su nombre original en inglés) fue producida por la cadena NBC, se emitió por cinco temporadas, entre 1982 y 1986, y contó con 90 capítulos. Michael Knight era miembro de una organización que combatía el crimen, la Fundación para la Ley y el Orden, que había rescatado a un policía que resultó baleado y declarado muerto tras una balacera, y no sólo lo salvó sino que además le cambió la identidad (antes se llamaba Michael Arthur Long) y le modificó el rostro. Ese agente conducía el Pontiac, que fue customizado para convertirlo en K.I.T.T. Alexa no esa sordidez en su desarrollo y creación, pero es en la actualidad lo más cercano al Auto Fantástico que la industria automotriz introdujo.