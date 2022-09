El día que Magdalena Ruiz Guiñazú cruzó a Víctor Hugo Morales por defender al kirchnerismo y él lo negó

La periodista había acusado al locutor de recibir instrucciones desde Casa Rosada en plena campaña electoral.

La muerte de Magdalena Ruiz Guiñazú a sus 91 años no sólo generó tristeza en el ambiente mediático sino que también reflotó sus más grandes éxitos e intervenciones en el mundo del periodismo. Uno de los más recordados en el último tiempo fue su fuerte cruce con Víctor Hugo Morales mientras cubrían la campaña electoral del 2011.

En el marco de una serie de entrevistas a los candidatos presidenciales de ese momento que realizaron en conjunto en Radio Continental, los conductores se vieron inmersos en una conversación sobre los medios cercanos al entonces oficialismo. En ese contexto, Ruiz Guiñazú insinuó que el nombre del programa que Morales conducía en ese momento llamado Bajada de línea (Canal 9) reflejaba la relación del periodista con el gobierno de Cristina Kirchner que buscaba su reelección.

Ante la respuesta que le brindó el relator sobre cómo se llamaba el ciclo en el que se encontraba al frente, la escritora expresó: “Bajada de línea, por supuesto…”.

“Que yo bajo línea, no que me la bajan a mí…”, retrucó Víctor Hugo. A lo que Magdalena respondió: “Me parece que sí… Cualquiera que ve tu programa en Canal 9 o te escucha en Radio Continental, sabe qué defendés… y estás en tu derecho de defender tus ideas, pero no vengas a decir que el Gobierno no interviene… Vamos a las preguntas de los oyentes…”.

En un tono crispado, Víctor Hugo Morales expresó: “De ninguna manera va a haber preguntas aquí si vos querés sostener que a mí alguien me baja línea en mi programa de televisión porque se llame Bajada de línea. ¿Vos pensás que a mí me bajan línea, Magdalena?”.

Ante la consulta, Magdalena Ruiz Guiñazú argumentó: “Yo creo que sí. No sé quien, pero ciertamente el Gobierno. Vos lo defendés permanentemente. Además, vos aquí calificaste a la prensa en general y a los colegas diciendo que son un montón de mie…”.

“Jamás diría una palabra así, yo no digo eso por radio”, sostuvo el locutor. “Sí, y me la aplicaste a mí también”, aseguró la periodista. Ante la afirmación, Morales se defendió: “No sabía…pero ¿cuándo? ¿Tenés una grabación de semejante acusación?”.

“No acostumbro usar los espionajes que hacen otros, no tengo la grabación, estábamos acá todos en el estudio”, cerró Ruiz Guiñazú.