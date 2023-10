La AFIP detectó operaciones irregulares protagonizadas por 857 contribuyentes con CUIT inactiva o que no fueron localizados en su domicilio

Luego del operativo que tuvo lugar este jueves en la city porteña en bancos y entidades financieras, la AFIP detectó operaciones irregulares protagonizadas por 857 contribuyentes con CUIT inactiva o que no fueron localizados en su domicilio.

De acuerdo con la información oficial, el monto operado por los mismos fue de $475.000.000; asimismo efectuaron retiros de dólar MEP por u$s650.000.

Tras poner al tanto a la Comisión Nacional de Valores de que estas personas no contaban con presentaciones de declaraciones juradas o ingresos o empleos en relación de dependencia declarados, el organismo detalló además que existieron operaciones de compra de bonos por 8000 millones de pesos realizadas por 2 personas físicas que no presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales ni voluntariamente el pago del Aporte Solidario Extraordinario (ASE) por lo cual se les inicio una fiscalización.

En este marco, la CNV apunta a la firma Balanz, a la cual le suspendería la operatoria con cartera propia sin afectar la operatoria y los fondos propios de los clientes.

El Gobierno apunta contra Balanz, una de las principales financieras, por la fuga de 650 mil dólares

De acuerdo a la información oficial, los 857 contribuyentes tenían la inhabilitación de la CUIT por inconsistencias que detectó AFIP, tales como: estar incluidos en base eAPOC o que no hayan solicitado el alta en impuestos y/o regímenes; que no hayan efectuado presentaciones de DDJJ o que, habiéndolas presentado, no registran ventas, ingresos, ni empleados en relación de dependencia declarados, entre otros.

Además, desde el organismo se detalló que se encontraron contribuyentes incluidos en la base (eAPOC) o de «facturas truchas», como se conoce habitualmente, «por verificarse inconsistencias en relación a la capacidad operativa, económica y/o financiera, que difiere de la magnitud, calidad o condiciones que exteriorizan en sus declaraciones juradas, los comprobantes respaldatorios emitidos, o que no reflejan la operación que intentan documentar, que permiten concluir que no son proveedores reales de servicios o mercaderías».