El sincericidio de Alberto a empresarios alemanes: “Argentina está en terapia intensiva”

El mandatario argentino se reunió en Berlín con representantes de las empresas alemanas que invierten en el país. Más tarde se reunirá con la canciller Ángela MerkelEl presidentese reunió esta mañana en Berlín con importantes empresas alemanas que invierten en el país, antes de concretar su reunión con la canciller

“Argentina es un paciente en terapia intensiva”, confesó el mandatario argentino ante representantes de Siemens, Hamburg Sud y otra buena cantidad de compañías. Según reprodujo el periodista Roman Lejtman -enviado a Alemania- las palabras de Fernández fueron las siguientes: “Argentina es un paciente en terapia intensiva. No sólo me encontré con una economía destruida, sino cada vez que visito un país tengo que explicar que no somos populistas y que busco insertar a la Argentina en el mundo. El discurso del populismo fue un invento del gobierno de Mauricio Macri”.

Al encuentro asistieron además del mandatario, el canciller Felipe Solá, el embajador de la Argentina ante Alemania, Pedro Villagra Delgado; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitovello; y el jefe de gabinete de Cancillería, Guillermo Justo Chaves.

El desayuno contó con la presencia de representantes de Hamburg Sud, Siemens AG, Smart Infraestructure, Grupo Hydro, DB. Ingeniería y Consultoría y Lindal Group, entre otras firmas que forman parte del Comité de América Latina de Empresas Alemanas (LADW).