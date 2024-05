EVANGELIO DEL DÍA🌾

Juan 15, 9-11

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor.

Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.

Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud».

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Jn 15, 9-11:

💫El amor del Padre

1) Como el Padre:

Nadie puede dar lo que no tiene. Por eso es importante que encuentres en vos ese sentido de saberte amado, querido y hasta contemplado por el mismo Dios. Siempre estamos esperando que alguien nos resuelva el problema, estamos esperando un mensajito de quien queremos y buscamos que nos tengan presente todo el tiempo. Es como que somos mendicantes de la vida, siempre a la espera de que alguien me dé… pero hoy, Jesús te enseña que no podés estar siempre a la espera de otro, sino más bien en vos sentirte amado por Dios y por vos y desde allí actuar ante los demás y junto a los demás.

2) Permanecer:

Es necesario que en tu día y en tu vida busques una estabilidad, porque es preferible dar pasos cortos y despacios, pero estables, a andar siempre acelerado y terminando inestable.

Permanecer significa también ser permanente, ser constante en lo que hago y aprender a generar constancia en los proyectos que tengo pensados para mi vida.

3) El gozo:

Aprender a vivir la vida y disfrutar de la vida es una lucha constante. Es fundamental vivir la vida con actitud de gozar lo que uno hace, más que lamentarse. Es saber disfrutar de lo que hoy vivo y enfrento, más que cuestionarse las cosas todo el tiempo. Hoy pedile a Jesús que cuide tu corazón y te llene de su paz. Algo bueno está por venir.