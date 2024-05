EVANGELIO DEL DÍA🌾

Marcos 9, 41-50

Jesús dijo a sus discípulos: «Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la Vida manco, que ir con tus dos manos a la Gehena, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la Vida, que ser arrojado con tus dos pies a la Gehena. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el Reino de Dios, que ser arrojado con tus dos ojos a la Gehena, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Porque cada uno será salado por el fuego. La sal es una cosa excelente, pero si se vuelve insípida, ¿con qué la volverán a salar? Que haya sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mc 9, 41-50:

💫Dar un corte para salvarte

1) Recompensa:

En esta vida todo se paga. Y tus actos siempre tienen una consecuencia. Obra de buena manera y trata de hacer el bien siempre, porque la vida es corta. Y si está en tus posibilidades ayudar a alguien hacelo, porque si no viene el agradecimiento por esa persona te aseguro que vendrá de otro lado, pero no dejes de hacer el bien. No te quedes pensando en lo que no hiciste, sino más bien mira la satisfacción de lo que te da el bien que hiciste. Pero del bien que hiciste vos, no del que te agradecieron, porque harás el bien siempre, pero no te agradecerán siempre.

2) Escandalizar:

En esta vida no podemos complicar la vida de otros y no podés hacer que la vida del otro se convierta en un infierno. Eso es escandalizar, cuando buscas hacer daño y siempre salirte con la tuya a cuestas del sufrimiento del otro. Escándalo viene del griego Skandalon que significa “trampa u obstáculo para hacer caer”.

3) Corta:

Hay cosas que son necesarias que ya le des un corte en tu vida, porque no aportan a tu vida ni a los que te rodean. Hay cosas que seguís manteniendo por capricho o por autosatisfacción que terminan haciéndote daño y te limitan en tu vivir. Podría darte el ejemplo de la pornografía o el de esa relación tóxico, o el de tantas otras que sabes que no te aportan, pero te calman en el momento. Sos vos quien tiene que dar un corte a esa adicción que tenés, porque todos tenemos adicción a algo y sabemos que no nos ayuda. ¿Sabes a lo que tenés que darle un corte en tu vida? Trabájalo, porque no es de un día para el otro, toma su tiempo, porque todo esto es un proceso. Algo bueno está por venir.