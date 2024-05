LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

23 de Mayo

«Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente.»

Estas palabras parecen un poco negativas, pero lo que dicen es completamente cierto. Sin la acción del Espíritu Santo no hay nada inocente en nuestras vidas.

Es verdad que sin el Espíritu Santo podemos construir una casa, o ganar dinero, o dar un buen examen; también podemos hacer cosas que en apariencia son virtuosas, como ahorrar dinero, o evitar las drogas, etc. Pero nada de eso es en verdad santo y bello sin la acción del Espíritu Santo. Porque sin él en realidad estamos siempre buscando nuestro interés sin preocuparnos con sinceridad por el bien de los otros. Sin él tampoco nos interesa de verdad la gloria de Dios.

Nosotros podríamos decir que hay personas que no son cristianas, o que son ateas, pero que verdaderamente dan la vida por los demás. Es posible; pero si eso de verdad es sincero y generoso, es porque en ellos está actuando el Espíritu Santo.

Muchas veces él está invitándonos a hacer el bien, pero su impulso no obtiene resultados porque nosotros lo ignoramos o nos resistimos.

Pero si en algún momento lo dejamos actuar, y brota en nosotros un sentimiento verdadero de bondad, o una decisión realmente generosa, tenemos que darle gracias a él. Porque eso sería imposible sin su impulso, sin su invitación, sin su gracia que nos eleva

PILDORAS DE FE🌾

No vayas pensando por allí que eres incapaz de salir de esa situación problemática, Dios hará cosas maravillosas en ti, ¿sabes por qué?, porque: ¡Dios no se ha olvidado de ti ni lo hará jamás! ¡Animo!, ¡No te detengas!, ¡No te des por vencido!, ¡No te rindas! Dios no permitirá que te hundas si en Él confías. Él quiere recordarte hoy que siempre estará a tu lado ¡Buenos días!