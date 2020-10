EVANGELIO DEL DÍA🌷🍃

Lucas (11,42-46):

En aquel tiempo, dijo el Señor: «¡Ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasáis por alto el derecho y el amor de Dios! Esto habría que practicar, sin descuidar aquello. ¡Ay de vosotros, fariseos, que os encantan los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle! ¡Ay de vosotros, que sois como tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo!»

Un maestro de la Ley intervino y le dijo: «Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros.»

Jesús replicó: «¡Ay de vosotros también, maestros de la Ley, que abrumáis a la gente con cargas insoportables, mientras vosotros no las tocáis ni con un dedo!»

Palabra del Señor

🍃🌷MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌷

Lc. 11, 42-46:

🍃🌷Ay de ustedes.

1) Descuidan:

Creo que por atender lo urgente nos olvidamos de atender lo importante. Hoy es bueno que trates de ver si no estás descuidando lo importante de tu vida por atender las cosas urgentes. Trata de no convertirte en un bombero de la vida, que siempre estés apagando incendios. Pedí a Dios la prudencia para no descuidar lo importante de tu vida, porque lo importante, al descuidarlo, te llevará a ese vacío interior del que cuesta salir, porque lo importante de tu vida es lo que te da vida.

2) Les gusta ocupar:

Cuídate de vivir en la apariencia y buscar hacerte amigo de ciertas personas solo para sacar chapa o usarlas. No caigas en eso de usar a las personas para un provecho personal. No vivas de las apariencias porque después tu vida pasa a ser solo apariencia.

3) Imponer:

Estamos llamados a proponer una religión que genere un estilo de vida, porque el cristianismo es ello y me encanta ver a los primeros cristianos cómo vivían y su famoso saludo que hasta el día de hoy lo encontramos en los escritos de las catacumbas donde dice «saludo cristiano:

UN SÓLO CORAZÓN Y UNA SOLA ALMA».

Qué lindo es vivir así nuestra fe.