EVANGELIO DEL DÍA🌷🍃

Lucas (14,1.7-11):

Un sábado, entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso esta parábola: «Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú; y vendrá el que os convidó a ti y al otro y te dirá: «Cédele el puesto a éste.» Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: «Amigo, sube más arriba.» Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.»

Palabra del Señor

🍃🌷MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌷

Lc. 14,1.7-11:

🍃🌷La humildad es tu camino.

1) Lo observaban atentamente:

La manera es lo que hace que algo sea positivo o negativo. Ellos miran a Jesús para ver si se manda alguna para así liquidarlo y declararle «game over». Es esta misma manera que vos podés observar a tus cercanos, hay personas que les encanta buscar algo del otro para liquidarlo o sacarle en cara, o guardarlo como cartita de retruque cuando te llegue a decir algo. Por fa, no andes observando para liquidar o condenar si vos y yo también somos pecadores y podemos hacer cosas peores, vos lo sabes.

2) Buscan:

Cuántos buscamos ser reconocidos y tener el primer puesto, no podemos buscar honores, que triste cuando vemos cristianos que su anhelo ya no es la santidad o servir, sino más bien ser presidentes de su movimiento o institución o ministro de la eucaristía (para ser vistos en misa de domingo que dan la comunión). Cuántas veces vemos curas que sólo quieren llegar a ser obispos o Papa, les encanta que les digan monseñor. O religiosas que le encanta ser madre superiora o se deprime si no es maestra de novicias. Eso no es de cristiano, eso es de egoistas. Debemos recordar que nuestro llamado es servir y desaparecer. «Hacer las cosas como si Dios no existiera y encomendar las cosas a Dios como si yo no existiera».

3) Los últimos:

Es aquí donde Dios nos recuerda que en la vida caminamos para servir y saber que nuestro tesoro es el cielo, aquí en la tierra debemos laburar para llevar almas al cielo y ser hombres y mujeres de bien. Capaz que muchos no se enteren de todo lo bueno que hagamos, pero te aseguro que tu Padre que está en el cielo lo sabe.