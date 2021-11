EVANGELIO DEL DÍA 🌾

Lucas (21,5-11):

En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo, por la calidad de la piedra y los exvotos.

Jesús les dijo: «Esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra: todo será destruido.»

Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está para suceder?»

Él contestó: «Cuidado con que nadie os engañe. Porque muchos vendrán usurpando mi nombre, diciendo: «Yo soy», o bien «El momento está cerca»; no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico. Porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá en seguida.»

Luego les dijo: «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo.»

Palabra del Señor

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Lucas 21, 5-9:

🌾 Habrá señales.

1) Piedras preciosas:

Creo que hoy podemos tocar un punto débil de nosotros, «las apariencias». Es aquello contra lo que debemos luchar, porque nos gusta aparentar ya sea con un hábito o con ceremonias. Personas que pasan su vida aparentando y giran su vida en cubrirse de apariencias. Estas cosas impactan, pero no tienen solidez, por lo que caen.

2) Lo estable:

Es cuando uno se refugia en Dios y pone su centralidad de vida en Dios. Es solo cuando uno mira la vida sabiéndose con qué se apoya y en quién se apoya. Es donde logra uno la estabilidad de vida. Hoy tu estabilidad para vivir está en saberte quien sos, si pones tu estabilidad en la decisión de otro, caes.

3) La venida:

Siempre habrá signos catastróficos y dolorosos, pero nuestra fe tira a Dios y nuestro único consuelo es Dios.

No temas a lo que tenés que pasar, más bien recordá a lo que tu vida tiende. El fin.