EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas 17,26-37:

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del hombre: comían, bebían y se casaban, hasta el día que Noé entró en el arca; entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot: comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían; pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas; si uno está en el campo, que no vuelva. Acordaos de la mujer de Lot. El que pretenda guardarse su vida la perderá; y el que la pierda la recobrará. Os digo esto: aquella noche estarán dos en una cama: a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán; estarán dos moliendo juntas: a una se la llevarán y a la otra la dejarán.»

Ellos le preguntaron: «¿Dónde, Señor?»

Él contestó: «Donde se reúnen los buitres, allí está el cuerpo.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc. 17, 26-37:

💫En los días del hijo del hombre.

1) Comían y bebían:

Es la actitud de vivir sin Dios. Ese estilo de vida que es tan monótona que te lleva a que te creas que todo lo tenés controlado. Tenés que darte cuenta que la vida es dinámica y en un solo instante puede cambiar todo. Tu misma vida es una constante toma de decisiones y tenés que ser consciente que cada acto que hagas puede dar un giro a todo. Sé consciente y sé prudente. Tu vida está marcada por tus decisiones, no por tu monotonía.

2) Noé y Lot:

Si ves la historia verás que en tu vida siempre hay alguien que trata de mostrarte las cosas que no estás haciendo bien o que simplemente hacerte entender que no sos el dueño de tu vida y de las de los que te rodean. Están esos profetas que te quieren hacer entender que tenés que vivir más la vida y que dejes de lado ese ritmo que te lleva a no disfrutar ni siquiera de tu gente.

3) Perder para ganar:

Dar tu vida implica un servicio, ayudar a que otros se den cuenta y entiendan que la vida se pasa volando y que hay que vivirla un poquito más. Tanto laburar y tantas estructuras en tu vida te llevan a ver que tenés las manos y el corazón vacíos. ¡Vamos! La vida es una. Si podés hoy salí a caminar con la persona que amas y vean el verde; o si estás con tu hijo y hace mucho que no salís invítalo a jugar o a comer. Hoy hacé algo por vos, no por los demás. Hasta el Cielo no paramos.