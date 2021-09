Evangelio del Miércoles 8 de Septiembre de 2021

Lectura del Santo Evangelio según san San Mateo 1,1-16.18-23.:

Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham:

Abraham fue padre de Isaac; Isaac, padre de Jacob; Jacob, padre de Judá y de sus hermanos.

Judá fue padre de Fares y de Zará, y la madre de estos fue Tamar. Fares fue padre de Esrón;

Esrón, padre de Arám; Arám, padre de Aminadab; Aminadab, padre de Naasón; Naasón, padre de Salmón.

Salmón fue padre de Booz, y la madre de este fue Rahab. Booz fue padre de Obed, y la madre de este fue Rut. Obed fue padre de Jesé;

Jesé, padre del rey David. David fue padre de Salomón, y la madre de este fue la que había sido mujer de Urías.

Salomón fue padre de Roboám; Roboám, padre de Abías; Abías, padre de Asá;

Asá, padre de Josafat; Josafat, padre de Jorám; Jorám, padre de Ozías.

Ozías fue padre de Joatám; Joatám, padre de Acaz; Acaz, padre de Ezequías;

Ezequías, padre de Manasés. Manasés fue padre de Amón; Amón, padre de Josías;

Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos, durante el destierro en Babilonia.

Después del destierro en Babilonia: Jeconías fue padre de Salatiel; Salatiel, padre de Zorobabel;

Zorobabel, padre de Abiud; Abiud, padre de Eliacím; Eliacím, padre de Azor.

Azor fue padre de Sadoc; Sadoc, padre de Aquím; Aquím, padre de Eliud;

Eliud, padre de Eleazar; Eleazar, padre de Matán; Matán, padre de Jacob.

Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo.

Este fue el origen de Jesucristo: María, su madre, estaba comprometida con José y, cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo.

José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto.

Mientras pensaba en esto, el Angel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo.

Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su Pueblo de todos sus pecados».

Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el Profeta:

La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emanuel, que traducido significa: «Dios con nosotros».

Palabra del Señor

Apóstoles de Su Amor

Mt. 1, 1-16.18-23: Nacimiento de María.

1) Genealogía: Cuán importante es saber la raíz de tu vida, de dónde venís. La historia de tu familia, el camino que vienen realizando los que te rodean. Hay veces que nos agarra la tentación de querer hacer cambios de golpe en nuestra casa y en nuestra gente, olvidándonos que hay una historia ya caminada y vos de un solo saque la querés cambiar. Esto me recuerda cuando era seminarista. Los Domingos iba de visita y quería hacer todos los cambios en mi casa. Un día mi hermana me dijo: «Luis, vos venís y luego te vas. Yo me quedo». Ahí entendí que en la familia uno es visita, y hay cosas que podrá cambiar y cosas que no porque ya viene así de fábrica.

2) María: Celebramos el nacimiento de María. Ella es una marca importante en nuestra vida cristiana. En María vemos el amor a Dios en plenitud. María nos recuerda que Dios cumple sus promesas. María nos recuerda que quien tiene un corazón generoso logra grandes cosas. María nace en una familia y en una familia nace María. Que hoy nazca ese amor a María en tu vida.

3) Consagrados: Hoy celebramos el día de la vida consagrada. Consagras tu vida también desde el Bautismo. Pero, además, hay personas que desean consagrar (hacer sagrado su corazón) a este Dios que es amor. Hoy tendremos presente a hombres y mujeres que entregan su nada a Dios para, en Dios, ser todo en todos. Gracias a vos por consagrar tu vida.

