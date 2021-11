Insultos y gritos: el detrás de escena de la nota entre Wanda Nara y Susana Giménez

¿Qué pasó cuando Mauro Icardi entró en la entrevista? ¿Cuál fue el papel de Susana Giménez? ¿Qué pasó realmente?

La entrevista entre Wanda Nara y Susana Giménez le sirvió a todos menos a Mauro Icardi, que quedó mal de principio a fin y durante la misma nota se fue enterando de lo que contaba su mujer. Nunca le adelantó nada. Por eso sobre el final afirman que hubo insultos y gritos, frente a la Torre Eiffel.

Según trascendió por estas horas y contó en exclusiva el periodista Juan Etchegoyen luego de la entrevista el matrimonio mediático quedó golpeado más que cuando Wanda se enteró del encuentro entre Icardi y la China Suárez.

“La entrevista de Susana Giménez a Wanda y Mauro Icardi fue un negocio para Telefe pero a mí me cuentan que no lo fue para la pareja. Reproches, insultos, quejas, pases de factura, habrían sido algunas de las cosas que pasaron después del reportaje en la casa de Paris entre la empresaria y el futbolista”, contó Etchegoyen.

«Había cosas que Wanda no se las comunicó a Icardi y que cuando se vio abordado no se sintió cómodo. A mi lo que me dicen es que incluso Icardi amagó con levantarse e irse”, agregó

Según el periodista, es probable que desde el entorno de Wanda Nara salgan a desmentir la información pero M1 pudo corroborar que los datos aportados por Etchegoyen son verídicos.

“Si la relación entre Wanda e Icardi estaba rota antes de la nota, imagínate después del reportaje. Son horas decisivas, es cuestión de tiempo la separación. No hay vuelta atrás. Más allá de lo que se puede ver en la nota”, cerró el periodista.