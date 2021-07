La razón detrás del “no” de la Selección Argentina a Alberto Fernández

Si bien oficialmente se habló de razones sanitarias, los jugadores evitaron la foto con el Presidente para evitar un uso político de la Copa América; Messi y el recuerdo de los respiradores abandonados, otra razón para evitar el contacto

Las fotos de los triunfos deportivos argentinos suelen ser exhibidas por los presidentes de turno como trofeos propios. Sin embargo, en este caso, Casa Rosada no logró la imagen tan deseada, con el calendario electoral pisándole los talones.

La reunión presencial entre los jugadores de la Selección Argentina y el Presidente, por el momento, quedó descartada debido a que la mayoría de los jugadores emprendieron viaje hacia sus casas. Desde Olivos dejaron trascender que la negativa se debió a que los jugadores habían estado más de 40 días concentrados en una burbuja sanitaria y durante ese tiempo no pudieron ver a sus familias.

Una vez que los jugadores pisaron suelo argentino, trascendió que Alberto Fernández se iba a acercar al predio que la AFA en Ezeiza pero, finalmente, desistió de hacerlo. “La visita a Ezeiza no se dio por cuestiones políticas, pero de los dos lados: desde los jugadores que no quisieron quedar pegados a una imagen gubernamental y desde el Gobierno que tampoco querían darle vuelo político a Tapia, que ya está de salida de Viamonte 1336”, evaluó ante la consulta de NEXOFIN un dirigente que recorre los pasillos de la AFA desde hace más de dos décadas.

Ante este escenario, el Presidente pretende concretar un saludo virtual, para tener un contacto con los campeones, ya dispersos por el mundo y poco interesados en posar con el Presidente.

, reconocieron cerca del Presidente al tiempo que aclararon que están dispuestos a recibirlos tanto en Balcarce 50 como en la Quinta de Olivos, con un protocolo pensado para la ocasión.

Cerca de la conducción de la AFA -aislada políticamente y con problemas en la IGJ que podrían terminar con el período de “Chiqui” al frente de la institución- esgrimen una razón concreta para explicar la inexistencia de la foto: “Si bien los jugadores optaron por no politizar el ‘no’ al Presidente, hay razones de sobra, empezando por los respiradores que Leo donó y que quedaron más de 10 meses juntando polvo porque el Gobierno no los habilitaba a ingresar”, comentaron desde el predio de Ezeiza. Los intereses cruzados entre la AFA y el Gobierno dejan expuestas versiones contradictorias sobre la negativa de los jugadores a posar con el Presidente. Estos cruces de acusaciones, sin embargo, no hacen más que alejar cada vez más una foto que el Ejecutivo añoraba como combustible electoral.