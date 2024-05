LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

28 de Mayo

El Espíritu Santo derrama en nosotros el fuego del amor, para que amar no sea una obligación, sino una necesidad, un gusto, una elección verdaderamente libre.

Cuando dejamos que el Espíritu Santo nos impulse al amor, entonces ya no somos esclavos de miles de cosas que tenemos que cumplir. Somos libres, porque nos brotan espontáneamente las obras que agradan al Señor.

Cuando el Espíritu nos ha transformado, la libertad cristiana es convertirse en esclavos de los demás (Gálatas 5,13), porque el Espíritu Santo nos libera de nosotros mismos para hacernos uno con el hermano y ganarlo para Cristo: «Siendo libre, me hice esclavo de todos» (1 Corintios 9,19). Y así, en lugar de perderla, ganamos la más preciosa libertad, la liberación que produce el amor. Porque un corazón generoso es un corazón liberado del peor de los males: la indiferencia.

PILDORAS DE FE🌾

¡Ánimo! Te invito hoy a afrontar los retos y desafíos de la vida desde el corazón compasivo de Dios. Mantente firme, resiste al dolor y a la prueba aunque sean dolorosas; inyéctale al mundo una buena dosis de esperanza. Abre tu vida al amor y a la fe. Camina con alegría y entusiasmo sabiendo que Dios nunca te abandonará a tu suerte. Pon todos tus planes, proyectos y todo lo que tienes en sus manos y de seguro Él te abrirá caminos de bendición. Dios jamás te dará la espalda, Dios nunca se olvidará de ti ni de tus sueños. Confía en que Él te dará la capacidad de salir victorioso siempre